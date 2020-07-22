Умер олимпийский чемпион Александр Гусев

Хоккеист Александр Гусев скончался. Об этом сообщает пресс-служба московского хоккейного клуба ЦСКА.
Гусеву было 73 года. В пресс-службе ЦСКА выразили соболезнования его близким в связи с его кончиной и уточнили, что о месте и времени прощания с ним будет сообщено позднее.
Гусев, как сообщал «Рамблер», играл на позиции защитника. Он был выпускником детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) ЦСКА, играл в составе клуба «Звезда» из Чебаркуля и ЦСКА.
Хоккеист провел 313 матчей в чемпионатах СССР, забросил в ходе них 64 шайбы, трижды входил в список лучших игроков сезона.
«Гусев отличался великолепным катанием, чувством первого паса и прекрасным броском», — сказано в сообщении пресс-службы ЦСКА.
Гусев — семикратный чемпион Советского Союза, трехкратный обладатель Кубка СССР, чемпион мира и Европы, Олимпийский чемпион (1976) и участник Суперсерии СССР — Канада. В 1984-1990 годах он тренировал клуб СКА МВО — ныне Тверской хоккейный клуб (ТХК). Также после окончания игровой карьеры и до самой смерти Гусев принимал участие в ветеранских турнирах по хоккею в составе клуба «Легенды хоккея СССР».