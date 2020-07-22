Умер олимпийский чемпион Александр Гусев

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Гусеву было 73 года. В пресс-службе ЦСКА выразили соболезнования его близким в связи с его кончиной и уточнили, что о месте и времени прощания с ним будет сообщено позднее.

Гусев, как сообщал «Рамблер», играл на позиции защитника. Он был выпускником детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) ЦСКА, играл в составе клуба «Звезда» из Чебаркуля и ЦСКА.

Хоккеист провел 313 матчей в чемпионатах СССР, забросил в ходе них 64 шайбы, трижды входил в список лучших игроков сезона.

«Гусев отличался великолепным катанием, чувством первого паса и прекрасным броском», — сказано в сообщении пресс-службы ЦСКА.