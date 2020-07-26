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В ЦСКА не обнаружены новые случаи заражения коронавирусом 

Газета.Ru и ещё 7 14 часов назад
В ЦСКА не обнаружены новые случаи заражения коронавирусом
Фото: РИА Новости
В московском ЦСКА, выступающем в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), не обнаружены новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба действующих чемпионов России.
Напомним, что плановое тестирование, проходившее 21 июля, дало сразу семь положительных результатов.
У всех инфицированных болезнь протекает бессимптомно, хоккеисты находятся под постоянным контролем медицинского персонала.
Ранее сообщалось, что наставник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Тодд Рирден прокомментировал травму вратаря команды Ильи Самсонова.
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Хоккей , Илья Самсонов , Тодд Рирден , ЦСКА
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