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Малкин о возобновлении НХЛ: все мои мысли и стремления направлены на победу 

RT на русском и ещё 2 55 минут назад
«Все мысли и стремления направлены на победу»
Фото: Reuters
Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился ожиданиями от возобновления сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Все мои мысли и стремления направлены на победу. Конечно, я всегда думаю о кубках. Я рад вернуться на лёд. Это моя работа. Я занимаюсь этим всю свою жизнь… Мы любим игру. Я всегда хочу помогать команде побеждать. Сейчас я крайне сфокусирован на задаче», — приводит слова Малкина пресс-служба НХЛ.
В нынешнем сезоне, до паузы из-за пандемии коронавируса, Малкин сыграл в 55 матчах, записав в свой актив 74 (25+49) очка.
Регулярный чемпионат НХЛ был прерван 12 марта из-за пандемии коронавируса. Сезон возобновится с раунда плей-офф, в котором примут участие 24 клуба. Матчи планируется проводить в Эдмонтоне и Торонто.
Ранее сообщалось, что голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов досрочно завершил сезон из-за травмы.
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Хоккей , Илья Самсонов , Евгений Малкин
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