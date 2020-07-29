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Коронавирус подтвердили у 39 игроков КХЛ 

Газета.Ru и ещё 6 7 часов назад
Коронавирус подтвердили у 39 игроков КХЛ
Фото: РИА Новости
Глава Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов рассказал о ситуации с коронавирусом в лиге перед стартом нового сезона.

"На 28 июля у нас было 39 игроков в КХЛ, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. Также есть заболевшие сотрудники клубов. Еще есть 31 случай в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), причем там 13 человек уже полностью здоровы и готовы приступить к тренировкам", — цитирует Морозова РИА "Новости".

Предыдущий сезон КХЛ был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что в московском ЦСКА не обнаружены новые случаи заражения инфекцией.
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Хоккей , Алексей Морозов , ЦСКА , РИА Новости
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