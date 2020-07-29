Коронавирус подтвердили у 39 игроков КХЛ 

"На 28 июля у нас было 39 игроков в КХЛ, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. Также есть заболевшие сотрудники клубов. Еще есть 31 случай в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), причем там 13 человек уже полностью здоровы и готовы приступить к тренировкам", — цитирует Морозова РИА "Новости".