Все участники Кубка Стэнли разместились в Канаде 

Все 24 клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которым предстоит разыграть Кубок Стэнли, прибыли в канадские города Торонто и Эдмонтон. Торонто принял 12 команд Восточной конференции, Эдмонтон — 12 команд Западной.

Первыми расположились в отеле Торонто 26 июля хоккеисты «Монреаль Канадиенс». Они прибыли на двух автобусах, чтобы в их салонах соблюдалась социальная дистанция. Все игроки были в масках, сообщается на русскоязычной версии сайта НХЛ.

Матчи плей-офф начнутся 1 августа. До этого клубы сыграют по одному контрольному поединку. Во время турнира все хоккеисты будут обязаны сдавать тесты на коронавирус.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 17 июля хоккейная арена Rogers Place в Эдмонтоне пострадала во время шторма, прокатившегося по городу. Площадку собираются использовать для возобновления сезона НХЛ после вызванной пандемией коронавируса паузы. Компания — хозяин арены (Oilers Entartainment Group, также владеет клубом «Эдмонтон Ойлерз») заявила, что ущерб не помешает проведению игр.