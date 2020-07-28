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Все участники Кубка Стэнли разместились в Канаде 

News.ru и ещё 11 3 часа назад
Все участники Кубка Стэнли разместились в Канаде
Фото: globallookpress.com
Все 24 клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которым предстоит разыграть Кубок Стэнли, прибыли в канадские города Торонто и Эдмонтон. Торонто принял 12 команд Восточной конференции, Эдмонтон — 12 команд Западной.
Первыми расположились в отеле Торонто 26 июля хоккеисты «Монреаль Канадиенс». Они прибыли на двух автобусах, чтобы в их салонах соблюдалась социальная дистанция. Все игроки были в масках, сообщается на русскоязычной версии сайта НХЛ.
Матчи плей-офф начнутся 1 августа. До этого клубы сыграют по одному контрольному поединку. Во время турнира все хоккеисты будут обязаны сдавать тесты на коронавирус.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 17 июля хоккейная арена Rogers Place в Эдмонтоне пострадала во время шторма, прокатившегося по городу. Площадку собираются использовать для возобновления сезона НХЛ после вызванной пандемией коронавируса паузы. Компания — хозяин арены (Oilers Entartainment Group, также владеет клубом «Эдмонтон Ойлерз») заявила, что ущерб не помешает проведению игр.
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