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Гол Михеева помог «Торонто» обыграть «Монреаль»

ИА Regnumиещё 19
10 часов назад
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«Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в контрольном матче перед возобновлением сезона в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:2.
Гол Михеева помог «Торонто» обыграть «Монреаль»
Фото: ReutersReuters
В составе «Торонто» шайбы забросили российский форвард Илья Михеев, а также Александр Керфут, оформивший дубль, и Морган Райлли.
У «Монреаля» точными бросками отметились Томаш Татар и Пол Байрон.
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Хоккей,Александр Керфут,Пол Байрон,Томаш Татар,Морган Райлли,Илья Михеев
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