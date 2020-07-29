Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
Найти
Гол Михеева помог «Торонто» обыграть «Монреаль»
ИА Regnum
и
ещё 19
10 часов назад
Комментарии
«Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в контрольном матче перед возобновлением сезона в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:2.
Фото:
Reuters
Reuters
В составе «Торонто» шайбы забросили российский форвард
Илья Михеев
, а также
Александр Керфут
, оформивший дубль, и
Морган Райлли
.
У «Монреаля» точными бросками отметились
Томаш Татар
и
Пол Байрон
.
Комментарии
Хоккей
,
Александр Керфут
,
Пол Байрон
,
Томаш Татар
,
Морган Райлли
,
Илья Михеев
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Ещё
Aвто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Женский
Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Гороскопы
Форум
Дом и сад
Дети
Здоровье
Видео
Ещё
Спорт
Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
Фигурное катание
Лыжный спорт
Шахматы
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Волейбол
Гандбол
Видео
Фото
Статьи
Ещё
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Видео
Ещё
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Доктор
Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Ещё
Игры
Новости
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Ещё
Путешествия
Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Ещё
Гороскопы
Гороскопы
Промокоды
Wildberries RU
Ozon
Беру
Apteka.ru
Aliexpress
Ещё