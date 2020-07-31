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«Нэшвилл» всухую обыграл «Даллас» в выставочном матче НХЛ 

ТАСС 3 часа назад
«Нэшвилл» всухую обыграл «Даллас» в выставочном матче НХЛ
Фото: © AP Photo/Mark Humphrey
"Нэшвилл" одержал победу над "Далласом" со счетом 2:0 в выставочном матче Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Эдмонтоне при пустых трибунах.
В составе победителей дублем отметился Виктор Арвидссон (4-я и 29-я минуты). Форварды "Далласа" Денис Гурьянов и Александр Радулов провели на площадке 15 и 16 минут соответственно. Гурьянов нанес три броска и сделал три силовых приема, в активе Радулова значатся два броска и два силовых приема. Голкипер команды Антон Худобин провел на площадке 27 минут, отразил девять бросков и не пропустил ни одной шайбы.
Регулярный сезон НХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва. Все игры пройдут в двух городах — Эдмонтоне (для команд Западной конференции) и Торонто (для команд Востока).
Первые матчи плей-офф состоятся 1 августа. "Даллас" вошел в число лучших клубов Западной конференции, поэтому минует предварительный раунд плей-офф и сыграет в турнире для определения номера посева. "Нэшвилл" в серии до трех побед встретится с "Аризоной".
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Хоккей , Денис Гурьянов , Виктор Арвидссон , Александр Радулов , Антон Худобин
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