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"Миннесота" обыграла "Ванкувер" в матче НХЛ

ТАССиещё 1
13 часов назад
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"Миннесота" одержала победу над "Ванкувером" со счетом 3:0 в первом матче серии предварительного раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Эдмонтоне без зрителей.
"Миннесота" обыграла "Ванкувер" в матче НХЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Заброшенными шайбами отметились Кевин Фиала (3-я минута) и Джаред Сперджен (31, 60). Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу "Миннесоты".
Следующую игру предварительного раунда плей-офф команды проведут 5 августа.
Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они сыграют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.
В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед.
Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной - в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.
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Хоккей,Джаред Сперджен
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