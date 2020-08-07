«Филадельфия» обыграла «Вашингтон» в матче НХЛ 

"Филадельфия" со счетом 3:1 обыграла "Вашингтон" в матче мини-турнира для определения номера посева в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Торонто без зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Скотт Лотон (14-я и 49-я минуты) и Трэвис Занхайм (32). У проигравших отличился Трэвис Бойд (49).

В круговом мини-турнире для определения номера посева в Восточной конференции также участвуют "Тампа" и "Вашингтон". "Филадельфия" в третьем матче турнира сыграет 8 августа с "Тампой". "Вашингтон" днем позже встретится с "Бостоном".

Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они сыграют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.

В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед. Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной — в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.