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«Филадельфия» обыграла «Вашингтон» в матче НХЛ 

ТАСС и ещё 3 5 часов назад
«Филадельфия» обыграла «Вашингтон» в матче НХЛ
Фото: © AP Photo/Nick Wass
"Филадельфия" со счетом 3:1 обыграла "Вашингтон" в матче мини-турнира для определения номера посева в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Торонто без зрителей.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Скотт Лотон (14-я и 49-я минуты) и Трэвис Занхайм (32). У проигравших отличился Трэвис Бойд (49).
Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов провел на льду 27 минут 26 секунд и не отметился результативными действиями. Без набранных очков матч завершили нападающие "Вашингтона" Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, а также защитник команды Дмитрий Орлов.
В круговом мини-турнире для определения номера посева в Восточной конференции также участвуют "Тампа" и "Вашингтон". "Филадельфия" в третьем матче турнира сыграет 8 августа с "Тампой". "Вашингтон" днем позже встретится с "Бостоном".
Команды, занявшие первые четыре места в своих конференциях, разбиты на две группы. Они сыграют круговой турнир для определения номера посева. Победители будут встречаться на каждой последующей стадии с командами, имеющими самый низкий рейтинг из оставшихся в розыгрыше. Еще 16 клубов играют квалификационный раунд за право попасть в четвертьфинал конференции.
В розыгрыше Кубка Стэнли останутся традиционные 16 команд, серии будут проходить до четырех побед. Встречи принимают две арены. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной — в Эдмонтоне. Финальная серия Кубка Стэнли состоится в Эдмонтоне.
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Комментарии
Хоккей , Дмитрий Орлов , Скотт Лотон , Евгений Кузнецов , Иван Проворов , Александр Овечкин
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