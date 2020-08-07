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КХЛ объявила дату начала сезона 

Газета.Ru и ещё 13 3 часа назад
КХЛ объявила дату начала сезона
Фото: РИА Новости
Кубок открытия Континентальной хоккейной лиги между московским ЦСКА и казанским "Ак Барсом" пройдет 2 сентября, сообщается на странице турнира в Twitter.
Также КХЛ опубликовала расписание первых домашних матчей всех клубов лиги. Петербургский СКА в первом домашнем матче 11 сентября примет ярославский "Локомотив", московский "Спартак" встретится 9 сентября с уфимским "Салаватом Юлаевым".
Отмечается, что полное расписание будет опубликовано в 18.30 мск.
Ранее КХЛ извинилась за появление даты смерти в профилях хоккеистов.
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Хоккей , Спартак , Локомотив , ЦСКА , СКА
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