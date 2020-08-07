КХЛ объявила дату начала сезона 

Кубок открытия Континентальной хоккейной лиги между московским ЦСКА и казанским "Ак Барсом" пройдет 2 сентября, сообщается на странице турнира в Twitter.
Хоккей вернется в города КХЛ в сентябре.
Полностью календарь сезона 2020/2021 — сегодня в 18:30 мск. pic.twitter.com/UJNFtlrGWJ— КХЛ (@khl) August 7, 2020
Также КХЛ опубликовала расписание первых домашних матчей всех клубов лиги. Петербургский СКА в первом домашнем матче 11 сентября примет ярославский "Локомотив", московский "Спартак" встретится 9 сентября с уфимским "Салаватом Юлаевым".
Отмечается, что полное расписание будет опубликовано в 18.30 мск.
Ранее КХЛ извинилась за появление даты смерти в профилях хоккеистов.