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«Сент-Луис» проиграл «Далласу» в матче НХЛ 

Газета.Ru и ещё 28 5 часов назад
«Сент-Луис» проиграл «Далласу» в матче НХЛ
Фото: РИА Новости
"Сент-Луис Блюз" проиграл "Даллас Старз" в матче для определения посева четвертьфинала Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В основное время команды выявить победителя не смогли — 1:1, В овертайме шайб также заброшено не было, а вот в серии послематчевых буллитов сильнее оказался "Даллас". Автором победного броска стал российский нападающий Денис Гурьянов.
Примечательно, что форвард "Блюз" Владимир Тарасенко свою попытку в буллитах реализовать не смог.
Ранее сообщалось, что Александр Овечкин не смог набрать очки в трех матчах подряд.
НХЛ. Посев 1/4 финала. Запад. 3-й тур"Сент-Луис Блюз" — "Даллас Старз" — 1:1 (0:1 Б)
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Хоккей , Денис Гурьянов , Владимир Тарасенко , Александр Овечкин
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