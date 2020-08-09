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«Тампа» проиграла «Филадельфии» в матче НХЛ 

Газета.Ru и ещё 9 2 часа назад
«Тампа» проиграла «Филадельфии» в матче НХЛ
Фото: РИА Новости
"Тампа-Бэй Лайтнинг" проиграла "Филадельфии Флайерз" в матче для определения посева в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Флайерз".
Российские хоккеисты "Тампы" Никита Кучеров и Михаил Сергачев полезными действиями не отметились, а голкипер Андрей Василевский совершил 26 спасений при 29 бросках.
По четыре лучшие команды каждой конференции на основе набранных очков получили автоматический пропуск в плей-офф. Они стали участниками кругового турнира для определения посева.
Ранее сообщалось, что "Колорадо" проиграл "Вегасу" в овертайме.
НХЛ. Посев 1/4 финала. Восток. 3-й тур"Тампа-Бэй Лайтнинг" — "Филадельфия Флайерз" — 1:4
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Хоккей , Михаил Сергачев , Андрей Василевский , Никита Кучеров
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