«Тампа» проиграла «Филадельфии» в матче НХЛ 

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"Тампа-Бэй Лайтнинг" проиграла "Филадельфии Флайерз" в матче для определения посева в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу "Флайерз".

По четыре лучшие команды каждой конференции на основе набранных очков получили автоматический пропуск в плей-офф. Они стали участниками кругового турнира для определения посева.

Ранее сообщалось, что "Колорадо" проиграл "Вегасу" в овертайме.

НХЛ. Посев 1/4 финала. Восток. 3-й тур"Тампа-Бэй Лайтнинг" — "Филадельфия Флайерз" — 1:4