Коронавирус выявлен у трех хоккеистов «Югры» 

Тест на коронавирус показал положительный результат у трех игроков ханты-мансийского клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Югра". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Команда проходит предсезонный сбор на базе в Курганове (Свердловская область) с 19 июля.
"В "Югре" подтвердились случаи COVID-19. Тест на коронавирус показал положительный результат у трех хоккеистов "Югры". Заболевших игроков разместили в изоляторе под присмотром врачей", — сказано в сообщении.
"Игроки прошли обследование в местной больнице, большинство чувствует себя хорошо. Заболевание проходит в бессимптомной форме", — сказал врач команды Алексей Анисимов.