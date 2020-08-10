Коронавирус выявлен у трех хоккеистов «Югры» 

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Тест на коронавирус показал положительный результат у трех игроков ханты-мансийского клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Югра". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Команда проходит предсезонный сбор на базе в Курганове (Свердловская область) с 19 июля.

"В "Югре" подтвердились случаи COVID-19. Тест на коронавирус показал положительный результат у трех хоккеистов "Югры". Заболевших игроков разместили в изоляторе под присмотром врачей", — сказано в сообщении.