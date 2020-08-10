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«Коламбус» выбил «Торонто» из Кубка Стэнли 

RT на русском 3 часа назад
«Коламбус» выбил «Торонто» из Кубка Стэнли
Фото: @BlueJacketsNHL Twitter
«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в пятом матче серии квалификации Кубка Стэнли.
Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу «Блю Джекетс».
Победу «Коламбусу» принесли шайбы Зака Веренски, Лиама Фуди, которому ассистировали Густав Нюквист и Сет Джонс, а также Ника Фолиньо. Российский защитник Владислав Гавриков не отличится результативными действиями.
В составе «Торонто» Илья Михеев, также не набрал очков результативности.
Ранее сообщалось, что буллит Гурьянова принёс «Далласу» победу над «Сент-Луисом» в матче квалификации Кубка Стэнли.
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Хоккей , Илья Михеев , Владислав Гавриков , Густав Нюквист , Сет Джонс , Ника Фолиньо
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