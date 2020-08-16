Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
9 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Уфа
Уфа
0 3
Краснодар Краснодар
Арсенал
Арсенал
0 0
Ахмат Ахмат
Спартак М
Спартак М
2 2
Сочи Сочи
10 августа

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Урал
Урал
0 2
Динамо М Динамо М
11 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Ротор
Ротор
0 1
Зенит Зенит
Рубин
Рубин
20:00
Локомотив М Локомотив М
14 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Арсенал
Арсенал
18:00
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
19:00
Химки Химки
Спартак М
Спартак М
20:00
Ахмат Ахмат
15 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Рубин
Рубин
15:30
Урал Урал
Динамо М
Динамо М
15:30
Ротор Ротор
ЦСКА
ЦСКА
18:00
Тамбов Тамбов
18 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
18:00
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
19:00
Химки Химки
Краснодар
Краснодар
20:00
Арсенал Арсенал
19 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Урал
Урал
16:00
Локомотив М Локомотив М
Уфа
Уфа
16:00
Спартак М Спартак М
Ахмат
Ахмат
18:00
Ротор Ротор
22 августа

Российская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Урал
Урал
14:00
Краснодар Краснодар
Химки
Химки
16:00
Ахмат Ахмат
Арсенал
Арсенал
17:30
Динамо М Динамо М
23 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уфа
Уфа
16:30
Ростов Ростов
Спартак М
Спартак М
19:00
Локомотив М Локомотив М

«Вегас» победил «Чикаго» и упрочил преимущество в серии 

Советский спорт и ещё 12 5 часов назад
«Вегас» победил «Чикаго» и упрочил преимущество в серии
Фото: РИА Новости
Встреча прошла в Эдмонтоне.
Хоккеисты «Вегаса» нанесли поражение игрокам «Чикаго» в третьем матче серии плей-офф НХЛ — 2:1.
В составе «рыцарей» по шайбе забросили Патрик Браун и Вильям Карлссон. У «Блэкхокс» отличился Олли Мяяття.
Таким образом, «Вегас» упрочил преимущество в серии — 3-0. Следующий матч состоится 17 августа. Начало игры — 01:30 мск.
НХЛ. Плей-офф Третий матч
«Чикаго» — «Вегас» — 0:3 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: 0:1 — 4 Карлссон (Стоун); 0:2 — 35 Браун (Шмидт, Так); 1:2 — 46 Мяяття (Кэйн, Каджула)
Счет в серии: 0-3
Видео дня. Житель Томска установил мировой рекорд по жиму штанги лежа под водой
Советский спорт: последние новости
«Вашингтон» проиграл «Айлендерс», несмотря на дубль Овечкина «Вашингтон» проиграл «Айлендерс», несмотря на дубль Овечкина Передача Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Монреаль» (видео) Передача Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Монреаль» (видео) «Рейнджерс» выиграл драфт-лотерею НХЛ «Рейнджерс» выиграл драфт-лотерею НХЛ
Хоккей , Вильям Карлссон , Патрик Браун
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал в российском футболе: полетели головы
Скандал в российском футболе: полетели головы
Главный тренер «Барселоны» сделал заявление
Главный тренер «Барселоны» сделал заявление
Месси решил уйти из «Барселоны»
Месси решил уйти из «Барселоны»
Тихонов призвал «лупить белорусов как собак»
Тихонов призвал «лупить белорусов как собак»
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Тайсон поплавал с акулами
01:25
Тайсон поплавал с акулами
Бокс
Широков избил судью
00:41
Широков избил судью
Футбол Гандбол
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
00:33
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение