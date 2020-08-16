«Вегас» победил «Чикаго» и упрочил преимущество в серии 

Встреча прошла в Эдмонтоне.
Хоккеисты «Вегаса» нанесли поражение игрокам «Чикаго» в третьем матче серии плей-офф НХЛ — 2:1.
В составе «рыцарей» по шайбе забросили Патрик Браун и Вильям Карлссон. У «Блэкхокс» отличился Олли Мяяття.
Таким образом, «Вегас» упрочил преимущество в серии — 3-0. Следующий матч состоится 17 августа. Начало игры — 01:30 мск.
НХЛ. Плей-офф Третий матч
«Чикаго» — «Вегас» — 0:3 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: 0:1 — 4 Карлссон (Стоун); 0:2 — 35 Браун (Шмидт, Так); 1:2 — 46 Мяяття (Кэйн, Каджула)
Счет в серии: 0-3