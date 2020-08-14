У главного тренера «Ак Барса» обнаружили коронавирус 

Коронавирус диагностировали у главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова . Сейчас 54-летний тренер находится на карантине.

С 19 по 23 августа в Казани пройдет предсезонный турнир, в котором примут участие обладатели Кубка Гагарина.

Ранее NEWS.ru писал, что в футбольном клубе «Валенсия» были выявлены два случая заражения коронавирусом. Тестирование на вирус прошли футболисты, тренеры и другие работники. Согласно протоколу Ла Лиги (чемпионат Испании) и самого клуба, заражённые были изолированы, а информация о них передана в органы здравоохранения.