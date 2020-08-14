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У главного тренера «Ак Барса» обнаружили коронавирус 

News.ru и ещё 3 1 час назад
У главного тренера «Ак Барса» обнаружили коронавирус
Фото: News.ru
Коронавирус диагностировали у главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова. Сейчас 54-летний тренер находится на карантине.
Его заменяют помощник Павел Зубов и Игорь Горбенко, передаёт Sport24.
С 19 по 23 августа в Казани пройдет предсезонный турнир, в котором примут участие обладатели Кубка Гагарина.
Ранее NEWS.ru писал, что в футбольном клубе «Валенсия» были выявлены два случая заражения коронавирусом. Тестирование на вирус прошли футболисты, тренеры и другие работники. Согласно протоколу Ла Лиги (чемпионат Испании) и самого клуба, заражённые были изолированы, а информация о них передана в органы здравоохранения.
Видео дня. «Манчестер Юнайтед» заинтересовался 15-летним футболистом из России
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