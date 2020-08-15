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«Дерьмо случается»: Овечкин о своем невероятном промахе 

Майк Габриелян 17 минут назад
«Я просто промахнулся. Дер**о случается»
Фото: Reuters
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин словом «shit» прокомментировал свой невероятный промах по пустым воротам соперника. Об этом сообщает The Score.
Во время матча с «Нью-Йорк Айлендерс» команда Овечкина проигрывала 3:2, и он мог сравнять счёт и воодушевить команду. Для этого хоккеисту надо было попасть в пустые ворота. Однако Овечкин упустил верный шанс.
На послематчевой пресс-конференции нападающий сначала пошутил, что партнёр сделал ему плохую передачу, поэтому он не попал в пустые ворота. Но затем стал серьезен.

«Я просто промазал. Дерьмо случается (I just missed it. Shit happens)», — сказал он.

Встреча команд состоялась накануне в Торонто. Со счетом 5:2 выиграли «Айлендерс». У «Вашингтона» шайбы забросил Овечкин — на 1-й и 27-й минуте.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Овечкин попал в список звёзд с несимметричным лицом.
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Хоккей , Александр Овечкин
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