«Я просто промахнулся. Дер**о случается»

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин словом «shit» прокомментировал свой невероятный промах по пустым воротам соперника. Об этом сообщает The Score.

Во время матча с «Нью-Йорк Айлендерс» команда Овечкина проигрывала 3:2, и он мог сравнять счёт и воодушевить команду. Для этого хоккеисту надо было попасть в пустые ворота. Однако Овечкин упустил верный шанс.

На послематчевой пресс-конференции нападающий сначала пошутил, что партнёр сделал ему плохую передачу, поэтому он не попал в пустые ворота. Но затем стал серьезен.

«Я просто промазал. Дерьмо случается (I just missed it. Shit happens)», — сказал он.

Встреча команд состоялась накануне в Торонто. Со счетом 5:2 выиграли «Айлендерс». У «Вашингтона» шайбы забросил Овечкин — на 1-й и 27-й минуте.