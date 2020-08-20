У хоккеистов «Автомобилиста» обнаружили COVID-19

«В результате вчерашнего планового тестирования на коронавирус были получены первичные положительные результаты у трети принимающих участие в предсезонной подготовке основного состава игроков. (подтвержденными эти тесты могут считаться после проверки Роспотребнадзором). Все заболевшие члены нашей команды изолированы и проходят необходимый курс лечения под наблюдением медицинского штаба», — передает РИА «Новости» сообщение клуба.