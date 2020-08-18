Овечкин оказался на грани вылета из Кубка Стэнли

Плей-офф НХЛ складывается для многих игроков из России в скомканном и необычном из-за пандемии коронавируса сезоне гораздо сложнее, чем можно было ожидать. Лидеры своих команд столкнулись с проблемами как на льду, так и за его пределами. «Газета.Ru» разбирается в случае каждого.

Проблемы Овечкина и Ко

Российский легион «Вашингтона» — самый яркий пример. Это практически хрестоматия всех проблем, какие только можно было заполучить.

Начать с того, что до коронавирусной паузы команда Тедда Рирдена смотрелась очень сильно, и даже несмотря на определенный спад в конце зимы, была одним из главных контендеров.

Однако в «пузырь» в Торонто приехал уже совсем другой «Вашингтон». И начались трудности у «Кэпс» еще до начала игр: российский голкипер Илья Самсонов не полетел с командой в Канаду.

Оказалось, что вратарь, отдыхая в России во время карантинной паузы, упал с квадроцикла и повредил плечо. Сам хоккеист клубу об этом не сообщил, рассчитывая, что все заживет к возобновлению сезона, но вышло иначе.

Для команды травма 20-летнего россиянина стала проблемой не только в моральном плане, но и в практическом: Брэйден Холтби, хоть и должен был стать основным вратарем, никогда не славился стабильностью, и наличие надежного бэкапа было важно.

И действительно, находись Самсонов сейчас в команде, на лед он бы точно вышел не только в круговом турнире, но и в серии с «Айлендерс», где мог бы спасти команду, учитывая, как он играл в регулярном чемпионате.

В итоге после трех игр в серии первого раунда «столичные» пришли к ощущению безнадежности при 0-3.

Российских нападающих команды Рирдена в такой ситуации вряд ли возможно назвать героями, но при этом их вины в таком результате меньше всего, ну или она не очевидна.

Реальные претензии можно предъявить, пожалуй, Евгению Кузнецову , к которому у наставника были вопросы еще в круговом турнире, но, например, в третьей игре именно он сравнял счет, что помогло перевести встречу в овертайм. Забрось там Якуб Врана при своем выходе один в ноль, и оценивали бы перспективы команды мы сейчас в иных тонах.

Кузнецов — второй снайпер и второй бомбардир команды в плей-офф прямо сейчас, а его -3 лучше, чем у опережающих его по очкам Джона Карлсона (-8) и Ти Джея Оши (-5).

Александру Овечкину вообще не может быть претензий. Да, он не набрал очков в битвах за посев, а в плей-офф его тщательно кроют, но у капитана уже есть дубль во второй игре, и его точно нельзя упрекнуть в нежелании бороться.

Ови старается успеть везде и хитует все, что движется. Просто это история о том, что один человек не в состоянии выиграть серию.

Хорош по-своему и Илья Ковальчук , играющий в третьем звене, старающийся, работающий на команду и точно не портящий картину. Разве что Дмитрий Орлов постоянно допускает ошибки у своих ворот и в средней зоне, но и это свойственно сейчас всей обороне «Вашингтона».

Травма Свечникова

20-летний Андрей Свечников как раз после рестарта был великолепен. Как, собственно, и на протяжении всего своего второго сезона в лиге. Их тройка с Себастьяном Ахо и Теуво Терявяйненом разорвала в трех матчах в плей-ин «Рейнджерс», да и серию против «Бостон Брюинз» начала здорово.

Вот только «медведи» — соперник куда более серьезный, и с ним так легко не разобраться. «Харрикейнз» сразу же начали испытывать в серии трудности, а в третьем матче случилось страшное:

в борьбе со Здено Харой на пятаке Свечников упал, неудачно вывернув ногу. Изначально у него было подозрение на травму крестообразных связок, но в итоге он смотрел четвертый матч в фиксирующем ботинке, так что дело в лодыжке.

В любом случае, Свечников наверняка больше не поможет «ураганам» как минимум в данной серии, а там счет — 1-3.

Так что его 4+3 в шести матчах с показателем полезности +7, видимо, и станут конечными цифрами российской звездочки в нынешнем плей-офф. Очень жаль.

Тусклость Тарасенко

Грустнее всего наблюдать в нынешнем плей-офф за Владимиром Тарасенко, хотя изначально казалось, что пандемия дала обладателю Кубка Стэнли и просто отличному форварду, главному снайперу своей команды, так нужное ему время.

На старте регулярки Владимир получил тяжелейшую травму плеча в десятом матче, когда на его счету было 4+6. В итоге он пропустил все время до карантина, начав набирать форму как раз к моменту остановки чемпионата.

К рестарту Тарасенко уже полностью восстановился и был готов к бою. Однако на льду все оказалось слишком сложно. Владимир сыграл в двух из трех матчей турнира за посев, а в серии с «Ванкувером» также провел две встречи, не набрав очков ни в одной из них, и выглядел не лучшим образом.

При Тарасенко «Блюз» только проигрывали, зато стоило ему оказаться в запасе (причины не называются), как «музыка» зазвучала, восстановив равновесие в серии с «косатками».

И что будет дальше? Вернется ли Тарасенко в состав, а если вернется и его команда проиграет? Сезон-2020/21, похоже, станет для Владимира худшим в карьере.

Не видим мы на льду и другого российского игрока «блюзменов», важного винтика чемпионской команды Ивана Барбашева

Он сыграл один матч в круговом турнире, а потом покинул «пузырь». Правда, тут причина приятная: у хоккеиста родился сын.

Впрочем, если Барбашев сдаст четыре подряд отрицательных теста на коронавирус, мы его еще увидим, причем, возможно, даже в этой серии.

Русские герои

Иван Проворов превратился из талантливого мальчика в настоящего лидера «Филадельфии Флайерз». Защитник не просто хитует, блокирует броски и набирает очки, он является первым выбором для Алена Виньо и его штаба — Проворов проводит на льду больше всех времени в, если не лучшей, то точно самой горячей команде лиги прямо сейчас.

Рассказывая о проблемах «Вашингтона», неправильно было бы не упомянуть одну из главных: в воротах «Айлендерс» просто блестяще действует их бывший голкипер Семен Варламов . Вот уж кто точно может записать нынешнюю пору себе в актив.