«Найдите другую страну»: Белоруссию хотят лишить ЧМ-2021 

Белоруссию требуют лишить права принять чемпионат мира по хоккею. Турнир должен пройти в мае-июне 2021 года в Минске и Риге, но Латвия смотрит на это со скепсисом из-за напряженной обстановки в Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, в которых, по данным национального ЦИК, победил Александр Лукашенко , занимающий пост главы государства с июля 1994 года. Итоги голосования спровоцировали массовые протестные акции со стороны граждан страны. Вот уже более недели жители многих городов Белоруссии устраивают митинги: сперва они заканчивались столкновениями с силовиками, а теперь проходят в мирном ключе и сопровождаются забастовками на предприятиях.

Напряженная обстановка в стране ожидаемо перешла границы политики и экономики. Теперь под угрозой стоит и спортивная сфера.

Во-первых, под вопросом теперь находится статус минского «Динамо» . Клуб был официально представлен в качестве участника нового сезона Континентальной хоккейной лиги, но из-за неопределенной ситуации в Белоруссии в теории рискует выбыть из КХЛ. Известно, что «зубры» являются командой, которую поддерживает нынешняя власть. В том числе и Александром Лукашенко. Руководство клуба, соответственно, находится в полном контакте и сотрудничестве с государством, но эту позицию динамовские болельщики не разделяют. В случае же смены власти в стране «Динамо» может столкнуться с серьезными финансовыми трудностями, тогда как нынешнее экономическое состояние бело-голубых и без того оставляет желать лучшего. Не исключено, что в итоге команда попросту окажется не готовой содержать себя в КХЛ.

Во-вторых, более серьезный удар может быть нанесен по планам Белоруссии принять чемпионат мира по хоккею в 2021 году. Право принять первенство планеты белорусы получили еще в 2017 году, когда на выборах победила их совместная с Латвией заявка, — в период с 21 мая по 6 июня следующего года турнир должен пройти в Минске и Риге. Планируется, что столицы двух государств поделят между собой игры группового этапа и четвертьфиналы. Последующие же матчи примет Минск.

Но данные планы могут быть обрушены. За это уже сейчас активно выступает Латвия, чей премьер-министр Кришьянис Кариньш потребовал отнять у белорусов право провести ЧМ и передать его другой стране.

«Требуем от Международной федерации хоккея найти другую страну на замену Белоруссии, чтобы провести грядущий чемпионат мира. В противном случае, если ИИХФ откажет нам в этом, а ситуация у белорусов при этом не изменится, то мы можем рассмотреть вариант с отказом Латвии участвовать в проведении турнира. Сложно представить, что в нынешних условиях после последних новостей мы сможем провести турнир совместно с Белоруссией», — заявил Кариньш по итогам чрезвычайного заседания правительства.

С тем же требованием выступил еще один представитель правительства Латвии — министр иностранных дел страны Эдгар Ринкевич, который поставил ультиматум: либо ситуация в Белоруссии меняется в лучшую сторону, либо турнир должен быть перенесен в другую страну.

Однако сама Латвия на это никак повлиять не может, и последнее слово в данном вопросе остается за хоккейными федерациями. Главным образом — за ИИХФ.

И вот уже здесь международная федерация дала четкий ответ: планов менять место проведения грядущего чемпионата нет. По словам президента ведомства Рене Фазеля, организация внимательно следит за обстановкой в Белоруссии и активно обсуждает все вопросы с доверенными лицами. При этом вмешиваться в дела белорусского государства ИИХФ отказывается напрочь под предлогом того, что «хоккей не имеет ничего общего с политикой».

«Международная федерация хоккея понимает озабоченность, выраженную латвийским правительством. Нашей главной целью остается проведение чемпионата мира в Минске и Риге, как решили совет и члены федерации на конгрессе в 2017 году. Ждем дальнейших сообщений латвийского правительства. Никакого плана для принятия какого-либо решения относительно судьбы ЧМ-2021 у нас нет. Мы продолжаем сотрудничество с организационными комитетами в Минске и Риге», — приводит ТАСС пресс-релиз ИИХФ.

Пока же в федерации утверждают, что турнир может не состояться в Белоруссии только в том случае, если: а) «Минск Арена» не будет доступна для проведения матчей ЧМ; б) команды-участницы чемпионата не смогут добраться до места проведения турнира в силу ограничений на передвижения. Последний барьер, например, уже стоил Швейцарии организации ЧМ-2020, который был отменен из-за пандемии коронавируса.

Но также на статус грядущего первенства может повлиять еще один фактор. По слухам, из-за напряженной ситуации в Белоруссии турнир могут бойкотировать сразу несколько европейских команд. Какие именно — неизвестно, хотя к ним теоретически готовы присоединиться финны. Всего же участие в ЧМ-2021 должны принять 16 национальных сборных. Планируется, что в группе А помимо белорусской команды выступят Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия, Дания и Великобритания. В состав группы B войдут сборные Латвии, Канады, Финляндии, США, Германии, Норвегии, Италии и Казахстана.