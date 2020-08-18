Умер Дэйл Хаверчук

Член Зала хоккейной славы Дэйл Хаверчук скончался на 58-м году жизни после долгой борьбы с раком. Об этом в Twitter сообщил сын бывшего хоккеиста и тренера Эрик Хаверчук.

В сентябре 2019 года у Хаверчука был обнаружен рак желудка, из-за этого он был вынужден покинуть пост главного тренера клуба Хоккейной лиги Онтарио "Барри". В апреле канадец украинского происхождения завершил прохождение курса химиотерапии.

Хаверчук был выбран "Виннипегом" на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 1981 году под общим первым номером. Помимо "Виннипега", канадский нападающий выступал за "Баффало", "Сент-Луис" и "Филадельфию". Всего на его счету 1 188 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он набрал 1 409 (518 шайб + 891 голевая передача) очков, и 97 матчей в плей-офф, в которых он записал в актив 99 (30+69) очков. Хаверчук пять раз участвовал в Матчах звезд НХЛ, в 2001 году он был включен в Зал хоккейной славы.

За сборную Канады Хаверчук провел 47 матчей, в которых набрал 34 (15+19) очка. Он является серебряным призером чемпионата мира (1989), а также на его счету две бронзовые награды мировых первенств (1982, 1986). В 1997 году Хаверчук объявил о завершении карьеры и начал тренерскую работу.