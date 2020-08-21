Овечкин и Ковальчук не добрались до Кубка Стэнли

Повезло не попасть на Свечникова, не повезло попасть на Тротца

Очевидно, что нынешний неимоверно затянувшийся сезон войдёт в историю НХЛ как самый необычный, а потому и насыщенный всевозможными сюрпризами и неожиданностями. Из-за пандемии коронавируса лига остановила регулярный чемпионат 12 марта, а возвращение большого хоккея произошло спустя четыре с половиной (!) месяца — 1 августа. В это время в Европе уже вовсю начали подготовку к новому сезону, а за океаном решили играть до победного конца — пусть даже триумфатор розыгрыша Кубка Стэнли определится лишь ближе к середине октября.

Естественно, после столь длительной паузы наивно было полагать, что все команды и хоккеисты подойдут к рестарту в одинаковой и близкой к оптимальной форме. Однако у топ-клубов была возможность вкатиться в возобновлённый сезон благодаря специально разработанной для возникшей внештатной ситуации формуле плей-офф: по четыре лучшие команды Восточной и Западной конференции, получив гарантированные места в первом кубковом раунде, должны были в однокруговых турнирах разыграть номера посева с первого по четвёртый.

«Кэпиталз» в этой пульке выглядели явно не в своей тарелке — как, впрочем, и прошлогодний финалист Кубка Стэнли «Бостон Брюинз». «Столичные» в итоге проиграли два матча из трёх, показав блёклую игру, и остались на третьем месте. А если бы не сумели в заключительной встрече одолеть «Медведей», то и вовсе замкнули бы таблицу Восточного топ-квартета. И тогда, как предрекали многие специалисты, «Вашингтон» ожидала бы тяжелейшая серия в первом раунде основного плей-офф против « Каролины Харрикейнз » с восходящей российской звездой Андреем Свечниковым

Но в итоге команда Овечкина и Ковальчука получила в соперники «Нью-Йорк Айлендерс», который экспертами тоже оценивался как «не подарок» для одного из претендентов на Кубок Стэнли. Главная интрига этого противостояния заключалась в том, что «Островитян» вот уже второй сезон возглавляет Барри Тротц — тот самый специалист, который привёл «Вашингтон» к завоеванию главного трофея НХЛ летом 2018 года. И многим было интересно понаблюдать, какая из ныне противоборствующих сторон лучше воспользуется знанием секретов и особенностей игровой кухни соперника.

Зачем Кузя побрился налысо

Первые три матча серии дали однозначный ответ: Тротц решает эту задачу намного увереннее и эффективнее. И при этом здорово мотивирует подопечных, что было особенно заметно на фоне эмоционально «сдувшихся» звёзд «Кэпиталз». Самой яркой тому иллюстрацией стал первый же поединок серии. «Вашингтон» после двух периодов был впереди (2:1) благодаря дублю Ти. Джея. Оши (одну результативную передачу записал на свой счёт Кузнецов), однако в заключительные двадцать минут «Айлендерс» перевернули игру, забив три безответные шайбы, и победили 4:2.

Второй эпизод противостояния принёс ещё более безрадостный итог для Ови и компании — поражение 2:5. Правда, на сей раз позитив заключался в том, что капитан «Кэпс» Александр Великий отметился дублем. Но тот факт, что «Вашингтон» вновь не сумел развить успех после того как открыл счёт, говорил о низком уровне морально-волевых качеств игроков команды.

Мы хорошо знаем их систему, посмотрели достаточно видео и понимаем, как играть против таких соперников. Нам нужно просто лучше это делать. У нас для этого достаточно мастерства и характера. Будем двигаться от матча к матчу. Про сегодняшний нужно забыть и готовиться к следующему. Ничего ещё не кончено, — сохранял оптимизм Овечкин даже при счёте 0-2 в серии.

Однако и в третьем поединке света в конце тоннеля для команды Тодда Рирдена не наблюдалось. Максимум, чего удалось добиться его подопечным, — завершить вничью основное время матча (1:1). При этом автором единственной шайбы у «Вашингтона» стал Кузнецов, а балл за голевой пас заработал Ови. Однако уже на четвёртой минуте овертайма один из лидеров «Островитян» Мэтью Барзал забил победный гол и поставил «Столичных» на грань вылета из плей-офф.

Бросив взгляд на статистику этих трёх игр, трудно не обратить внимание на выпавшую нагрузку на голкиперов. Если вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил последовательно 24 (из 26), 23 (из 25) и 22 (из 23) бросков, то его коллега из «Кэпс» Брейден Холтби работал с большей интенсивностью, сделав 23 (из 27), 27 (из 31) и 32 (из 34) сэйвов соответственно. То есть налицо была тенденция: «Нью-Йорк» от матча к матчу наращивал агрессивность в атаке, тогда как «Вашингтон» её снижал.

Оказавшись на краю пропасти, Овечкин и компания поняли, что необходимо что-то радикально менять. Для начала изменения коснулись имиджа некоторых игроков: Кузнецов решился побрить голову налысо, а Ови и ещё несколько хоккеистов избавились от бакенбард, не рискнув отказываться от традиции не сбривать бороду на протяжении всего плей-офф.

Варламов остановил «Столичных», Кови кусает локти

А затем выяснилось, что «Столичные» преобразились и в игре. После проигранного (0:2) первого периода четвёртого матча серии лидеры «Вашингтона» наконец-то показали себя во всей красе. Кузнецов отыграл одну шайбу, а Овечкин оформил победный дубль, получив результативные передачи от Кузи и Орлова. Изменилась и статистика бросков: Холтби отразил 24 из 26, Варламов — 26 из 29.

Увы, позитивных перемен в игре «Кэпиталз» хватило ровно на один матч. Уже в следующем, пятом поединке серии всё было решено окончательно и бесповоротно. Ещё один лидер «Айлендерс» — 23-летний Антони Бовилье, забросив по шайбе в середине первого и второго периодов, оформил победный дубль, а в концовке встречи «Вашингтон» получил ещё две шайбы в пустые ворота, когда Рирден в отчаянии снял вратаря. Варламов же стал второй звездой этого матча, отразив 21 бросок и заработав первый «сухарь» в карьере в плей-офф НХЛ.

Можно констатировать, что тренерский талант и умение грамотно подготовить и настроить подопечных в важнейших кубковых матчах Барри Тротца оказались куда более весомым аргументом, чем желание целой бригады российских звёзд повторить триумф двухлетней давности. А Ковальчук, по ходу серии проводивший на льду не так много времени (например, 13 минут 24 секунды в пятой игре — сравните с 20:34 у Ови или с 18:55 у Кузи) и вовсе может кусать локти: ведь «Монреаль Канадиенс», из которого Илья перешёл в «Вашингтон», на момент подготовки этого материала ещё оставался в борьбе за Кубок Стэнли, пусть и уступая в серии (2-3) «Филадельфии Флайерз».

Патрис Бержерон и Ещё один показательный и назидательный пример для Ови и компании явил собой «Бостон». После провального квалификационного турнира, о чём было сказано в начале этих заметок, лидеры «Брюинз» Давид Пастрняк Брэд Маршан взяли себя в руки и фактически в одну калитку выиграли серию у «Каролины» (4-1). Правда, стоит отметить, что «Харрикейнз» в третьем поединке лишились получившего серьёзное повреждение Свечникова, после чего не смогли навязать сопернику борьбу в оставшихся матчах.

Андреем Василевским и После вылета «Вашингтона» и «Каролины» число российских претендентов на Кубок Стэнли в нынешнем сезоне значительно сократилось. Хорошо, что пока ещё в деле остаётся «Тампа-Бэй Лайтнинг» с Никитой Кучеровым Михаилом Сергачёвым , взявшая верх (4-1) в серии с клубом «Коламбус Блю Джекетс».

Но это уже будет совсем другая история.