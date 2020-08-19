«Матч мог стать последним»: Овечкин спас «Вашингтон»

Не имея права на ошибку, «Вашингтон Кэпиталз» преобразился. Минувшей ночью «столичные» провели лучший матч после возобновления НХЛ и, благодаря старанию россиян Александра Овечкина Евгения Кузнецова переиграв «Нью-Йорк Айлендерс», сократили отставание в серии до счета 1-3. «Газета.Ru» рассказывает об этом и других матчах игрового дня.

Овечкин и компания еще повоюют! После трех поражений кряду в серии четвертьфинала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» наконец-то взял верх над «Нью-Йорк Айлендерс» и вернулся в гонку за Кубком Стэнли.

Очередной матч противостояния завершился трудовой победой «столичных», которые по ходу встречи уступали (0:2), но сотворили камбэк. На голы Жан-Габриэля Пажо и Мэтью Барзала «Вашингтон» ответил дублем Александра Овечкина и шайбой Евгения Кузнецова, также занесшего себе в актив результативную передачу.

Как итог, счет в серии стал 3-1 в пользу «Айлендерс», а пятый матч противостояния пройдет уже 20-го числа.

Первой звездой матча, бесспорно, стал Александр Овечкин. Капитан «Вашингтона» прервал голевое затишье и установил сразу несколько индивидуальных достижений.

Так, россиянин в девятый раз за карьеру забил минимум дважды в матче плей-офф главной хоккейной лиги мира — по этому показателю Овечкин повторил рекорд среди россиян, принадлежавший нападающему «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину (на третьем месте остается легендарный Павел Буре (8) — «Газета.Ru»). Помимо этого спортсмен вышел на 18-е место по голам в плей-офф НХЛ, опередив Сидни Кросби и Горди Хоу, и поднялся на шестое место в НХЛ по голам (12-й и 13-й) в матчах с риском вылета из плей-офф..

«Если мы собираемся играть так, как сыграли четвертую встречу с «Айлендерс», то у нас есть неплохие шансы вернуться в серию. Однако мы будем играть по одному матчу за раз, двигаться шаг за шагом. Одну победу мы получили, теперь двигаемся к следующей игре. Да, в первой 20-минутке мы не играли в свой хоккей. Гол Кузнецова придал нам хороший импульс, Холтби сделал несколько важных сейвов, а «убитое» мое удаление при счете 0:2 было очень важным. Парни ложились под броски, играли самоотверженно. Что говорили в первом перерыве в раздевалке? Не было много слов. Все понимали, что происходит. Осознавали, что этот матч мог стать последним в сезоне», — признался Овечкин.

А вот звание второй звезды встречи досталось Кузнецову. Положивший начало камбэку игрок «столичных» остался доволен долгожданным триумфом команды, заметив, что «Вашингтон» испытал удовольствие от первой победы над командой из Нью-Йорка.

«Вашингтон» перестал только бросать по воротам и стал удерживать шайбу. Мы начали получать удовольствие от игры, и это принесло нам успех. Считаю, что очень сложно защищаться, когда парни изматывают вас по 45-50 секунд», — приводит официальный сайт лиги слова россиянина, побрившегося наголо перед четвертым матчем серии.

Что касается других матчей игрового дня, то «Филадельфия Флайерс» победила «Монреаль Канадиенс» и вплотную приблизилась к выходу в следующий раунд. Финальная сирена зафиксировала счет 0:2 на табло (1-3 в серии), а сам матч запомнился грубейшей ошибкой Кэри Прайса . Самый дорогой голкипер НХЛ в случае со вторым голом подвел команду, срезав шайбу в собственные ворота после неточного удара оппонента.

Наконец, «Вегас Голден Найтс» взял верх над «Чикаго Блэкхокс» в пятом матче серии четвертьфинала плей-офф Западной конференции (4:3). Очередной триумф команды из Лас-Вегаса довел счет в серии до 4-1 — хоккеисты «Голден Найтс» первыми из всех команд вышли во второй раунд Кубка Стэнли.

* * * Результаты всех матчей НХЛ за 18 августа: «Монреаль Канадиенс» — Филадельфия Флайерз» — 0:2 «Даллас Старз» — «Калгари Флэймз» — 2:1 «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:3 «Вегас Голден Найтс» — Чикаго Блэкхоукс — 4:3