Овечкин вылетел из Кубка Стэнли

В НХЛ определились еще двое участников следующего раунда плей-офф: ими стали «Нью-Йорк Айлендерс» и «Даллас Старз». «Айлендерс» выбили из турнира «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина , а форвард «Старз» Денис Гурьянов стал первым россиянином, оформившим покер в плей-офф. «Газета.Ru» — о прошедшей хоккейной ночи за океаном.

Илья Ковальчук и Thankful for the support during the season, the pause and the return.



And thankful to all those who helped make the return possible.



We miss you, #ALLCAPS fans and hope we'll be together again soon.



We will be back. ❤️ pic.twitter.com/YkcMUk5wFb— Washington Capitals (@Capitals) August 21, 2020 Александр Овечкин, а также Евгений Кузнецов Дмитрий Орлов досрочно завершили сезон в НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» разгромно уступил «Нью-Йорк Айлендерс» в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли со счетом 0:4.

Овечкин закончил встречу с коэффициентом полезности "-3", у Кузнецова — "-2". Ковальчук (у которого еще и ни одного гола в этом розыгрыше Кубка Стэнли) и Орлов также очков не набрали. А ключевой защитник «столичных» и главный претендент на «Норрис Трофи» Джон Карлсон по итогам серии с «Айлендерс» заработал »-11».

«Это тяжелый год. Странный год. Очевидно, что мы пытались сделать все возможное. Но все просто: «Айлендерс» забили, «Вашингтон» нет. Нам дорого стоили ошибки, совершенные в первых матчах. Но мы старались отыграться. Конечно, любое поражение в серии принимается тяжело. Но сейчас нет никакого другого выхода, кроме того, чтобы двигаться дальше», — приводит слова Овечкина журналист Грег Вышински.

Зато отметился российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов , отразивший 21 бросок соперника, оформив тем самым свой первый шат-аут в текущем плей-офф. Благодаря этому вратарь «Нью-Йорка» был признан второй звездой матча.

VARLAMOV

WITH

THE

SHUTOUT! pic.twitter.com/3Am9JvDaSA— New York Islanders (@NYIslanders) August 21, 2020

Победу «Айлендерс» принес дубль Энтони Бовиллье, еще по одному голу на свой счет записали Ник Ледди и Джош Бейли , также дважды ассистировавший Бовиллье. Таким образом, счет в серии стал 4-1 в пользу «Нью-Йорка». Команда Барри Тротца идет дальше в плей-офф.

«Тротц просил нас дать ему возможность отомстить «Вашингтону». Они вместе выиграли Кубок Стэнли, для нас это тоже было мотивацией. Мы знали, что это будет многое значить, для них тоже», — сказал после игры форвард «Айлендерс» Бейли.

С именем Тротца связаны последние успехи «Кэпиталз» в Кубке Стэнли. В 2018 году «столичные» выиграли трофей, а Тротц покинул команду и возглавил «Айлендерс». «Вашингтон» же стал тренировать Тодд Рирден — при нем клуб второй сезон подряд вылетает из плей-офф в первом раунде. В прошлом году «Кэпиталз» потерпели поражение от »Каролина Харрикейнз».

«Игроки «Вашингтона» в моем понимании чемпионы. Они всегда будут чемпионами. Это была одна из тех серий, когда, будучи тренером, вы встречаетесь с командой, с которой добились определенного успеха. Это немного разрывает, потому что у тебя есть много хороших воспоминаний», — цитирует Тротца репортер Washington Post Саманта Пелл.

По-настоящему историческим игровой день получился для российского форварда Дениса Гурьянова.

Его «Даллас Старз» в шестом матче разгромил «Калгари Флэймз» со счетом 3:7 и тем самым победоносно завершил серию — 4-2, оформив выход в следующий раунд. Примечательно и то, что «Старз» в этой встрече оформили невероятный камбэк: к 7-й минуте «шерифы» летели 0:3, а затем ответили семью заброшенными шайбами. Вратарь «Далласа» Антон Худобин сделал 38 сэйвов, Александр Радулов завершил матч без набранных результативных очков.

Главным героем встречи стал 23-летний Гурьянов, отметившийся четырьмя голами — это первый в истории плей-офф НХЛ российский покер. Также в его активе одна результативная передача.

Лучшая реакция на это событие — в исполнении травмированного форварда «Флэймз» Мэттью Ткачука

Matthew Tkachuk's reaction to Denis Gurianov scoring his 4th goal against the #Flames is a mood. #StanleyCupPlayoffs pic.twitter.com/eIEPXFcH9q— Giselle Velazquez (@afreshcanofbroc) August 21, 2020