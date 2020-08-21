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«Странный год»: «Вашингтон» Овечкина вылетел из Кубка Стэнли 

Газета.Ru и ещё 33 2 часа назад
Овечкин вылетел из Кубка Стэнли
Фото: Reuters
В НХЛ определились еще двое участников следующего раунда плей-офф: ими стали «Нью-Йорк Айлендерс» и «Даллас Старз». «Айлендерс» выбили из турнира «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, а форвард «Старз» Денис Гурьянов стал первым россиянином, оформившим покер в плей-офф. «Газета.Ru» — о прошедшей хоккейной ночи за океаном.
Александр Овечкин, а также Евгений Кузнецов, Илья Ковальчук и Дмитрий Орлов досрочно завершили сезон в НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» разгромно уступил «Нью-Йорк Айлендерс» в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли со счетом 0:4.
Овечкин закончил встречу с коэффициентом полезности "-3", у Кузнецова — "-2". Ковальчук (у которого еще и ни одного гола в этом розыгрыше Кубка Стэнли) и Орлов также очков не набрали. А ключевой защитник «столичных» и главный претендент на «Норрис Трофи» Джон Карлсон по итогам серии с «Айлендерс» заработал »-11».

«Это тяжелый год. Странный год. Очевидно, что мы пытались сделать все возможное. Но все просто: «Айлендерс» забили, «Вашингтон» нет. Нам дорого стоили ошибки, совершенные в первых матчах. Но мы старались отыграться. Конечно, любое поражение в серии принимается тяжело. Но сейчас нет никакого другого выхода, кроме того, чтобы двигаться дальше», — приводит слова Овечкина журналист Грег Вышински.

Зато отметился российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов, отразивший 21 бросок соперника, оформив тем самым свой первый шат-аут в текущем плей-офф. Благодаря этому вратарь «Нью-Йорка» был признан второй звездой матча.
Победу «Айлендерс» принес дубль Энтони Бовиллье, еще по одному голу на свой счет записали Ник Ледди и Джош Бейли, также дважды ассистировавший Бовиллье. Таким образом, счет в серии стал 4-1 в пользу «Нью-Йорка». Команда Барри Тротца идет дальше в плей-офф.
«Тротц просил нас дать ему возможность отомстить «Вашингтону». Они вместе выиграли Кубок Стэнли, для нас это тоже было мотивацией. Мы знали, что это будет многое значить, для них тоже», — сказал после игры форвард «Айлендерс» Бейли.

С именем Тротца связаны последние успехи «Кэпиталз» в Кубке Стэнли. В 2018 году «столичные» выиграли трофей, а Тротц покинул команду и возглавил «Айлендерс». «Вашингтон» же стал тренировать Тодд Рирден — при нем клуб второй сезон подряд вылетает из плей-офф в первом раунде. В прошлом году «Кэпиталз» потерпели поражение от »Каролина Харрикейнз».

«Игроки «Вашингтона» в моем понимании чемпионы. Они всегда будут чемпионами. Это была одна из тех серий, когда, будучи тренером, вы встречаетесь с командой, с которой добились определенного успеха. Это немного разрывает, потому что у тебя есть много хороших воспоминаний», — цитирует Тротца репортер Washington Post Саманта Пелл.
По-настоящему историческим игровой день получился для российского форварда Дениса Гурьянова.
Его «Даллас Старз» в шестом матче разгромил «Калгари Флэймз» со счетом 3:7 и тем самым победоносно завершил серию — 4-2, оформив выход в следующий раунд. Примечательно и то, что «Старз» в этой встрече оформили невероятный камбэк: к 7-й минуте «шерифы» летели 0:3, а затем ответили семью заброшенными шайбами. Вратарь «Далласа» Антон Худобин сделал 38 сэйвов, Александр Радулов завершил матч без набранных результативных очков.

Главным героем встречи стал 23-летний Гурьянов, отметившийся четырьмя голами — это первый в истории плей-офф НХЛ российский покер. Также в его активе одна результативная передача.

Лучшая реакция на это событие — в исполнении травмированного форварда «Флэймз» Мэттью Ткачука:
Гурьянов также стал лишь вторым хоккеистом из России, которому удалось набрать пять очков в одном матче плей-офф НХЛ. 19 лет назад подобное достижение покорилось нападающему «Нью-Джерси Дэвилз» Александру Могильному в игре против «Торонто Мэйпл Лифс». Помимо прочего, российский форвард «Старз» — лишь второй в истории НХЛ новичок, сделавший покер в матче плей-офф. До него единственным игроком, который проводил свой первый полноценный сезон в лиге и отметился четырьмя голами в кубковом матче, был Энтони Хркач из «Сент-Луис Блюз». Впрочем, произошло это с Хркачем в 1988 году.
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Комментарии 2
Хоккей , Джош Бейли , Каролина Харрикейнз , Дмитрий Орлов , Денис Гурьянов , Александр Радулов , Джон Карлсон , Александр Могильный , Евгений Кузнецов , Семен Варламов , Александр Овечкин , Антон Худобин , Тодд Рирден , Мэттью Ткачук , Илья Ковальчук , Газета.Ru , Washington Post
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