"Даллас" обыграл "Колорадо" со счетом 5:3 в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей дубль сделал российский форвард Александр Радулов (17-я и 30-я минуты), также отличились Тайлер Сегин (5), Блейк Комо (10) и Руп Хинтц (49). У проигравших шайбы на счету Натана Маккиннона (6, 39) и Габриэля Ландескога (25).
Радулов также отметился голевой передачей и был признан лучшим игроком встречи, всего в нынешнем плей-офф на его счету 6 (4+2) очков в 10 матчах. Его партнер по команде форвард Денис Гурьянов, который забросил четыре шайбы в предыдущем матче с "Калгари", в этот раз результативными действиями не отметился. Россияне в составе "Колорадо" — защитник Никита Задоров, а также форварды Валерий Ничушкин и Владислав Наместников — также очков не набрали.
Российский вратарь "Далласа" Антон Худобин отразил 28 бросков из 31. Основной голкипер "Колорадо" Филипп Грубауэр получил травму в начале второго периода, его заменил Павел Францоуз.
Счет в серии до четырех побед стал 1-0, второй матч состоится 25 августа (начало — 04:45 мск).
Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной — в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.