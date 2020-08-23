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"Даллас" обыграл "Колорадо" со счетом 5:3 в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0, второй матч состоится 25 августа (начало — 04:45 мск).

Сезон НХЛ возобновился 1 августа, все матчи плей-офф проходят без зрителей на двух аренах: команды Западной конференции играют в Эдмонтоне, Восточной — в Торонто. Финальные серии конференций и Кубка Стэнли состоятся в Эдмонтоне.