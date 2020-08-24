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В НХЛ не выявлено новых случаев заражения коронавирусом 

ТАСС и ещё 4 7 часов назад
В НХЛ не выявлено новых случаев заражения коронавирусом
Фото: НХЛ
Национальная хоккейная лига (НХЛ) не выявила новых случаев заражения коронавирусной инфекцией среди участников плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
С 16 по 22 августа было проведено 4644 теста. Тестирование всех участников плей-офф проводится ежедневно. НХЛ объявляет об отсутствии зараженных пятую неделю подряд — с 18 июля.
Сезон НХЛ возобновился 1 августа с квалификационного раунда плей-офф. На данный момент проходят матчи второго раунда. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной — в Эдмонтоне.
Финалы конференций и Кубка Стэнли примет Эдмонтон. Все матчи проходят без зрителей.
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