В НХЛ не выявлено новых случаев заражения коронавирусом 

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) не выявила новых случаев заражения коронавирусной инфекцией среди участников плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

С 16 по 22 августа было проведено 4644 теста. Тестирование всех участников плей-офф проводится ежедневно. НХЛ объявляет об отсутствии зараженных пятую неделю подряд — с 18 июля.

Сезон НХЛ возобновился 1 августа с квалификационного раунда плей-офф. На данный момент проходят матчи второго раунда. Команды Восточной конференции играют в Торонто, Западной — в Эдмонтоне.

Финалы конференций и Кубка Стэнли примет Эдмонтон. Все матчи проходят без зрителей.