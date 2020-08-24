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«Спартак» расторг контракт со Столяровым

Sports.ruиещё 1
6 часов назад
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Нападающий Геннадий Столяров покинул «Спартак».
«Спартак» расторг контракт со Столяровым
Фото: Sports.ruSports.ru
Красно-белые объявили о расторжении контракта с 34-летним хоккеистом.
В июле «Спартак» помещал форварда в список отказов.
В минувшем сезоне Столяров не забросил ни одной шайбы в 44 матчах регулярки КХЛ. В его активе 3 (0+3) очка и «-11».
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Хоккей,Геннадий Столяров,Спартак,
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