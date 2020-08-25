Ночь русских вратарей: что произошло в Кубке Стэнли

Российские голкиперы Семен Варламов из «Айлендерс» и Антон Худобин из «Далласа» провели потрясающие матчи и принесли своим командам важные победы в играх серий с «Филадельфией» и «Колорадо» соответственно. «Газета.Ru» рассказывает о встречах игрового дня Кубка Стэнли.

«Филадельфия Флайерз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:4 (счет в серии 0-1)

«Айлендерс» стали единственной командой на Востоке не из топ-4, пробившейся во второй раунд Кубка Стэнли. Победа над «Вашингтоном» со счетом 4-1 в серии была впечатляющей, но у «Кэпиталз» все было слишком плохо.

«Филадельфия» — совсем другое дело. «Флайерз» под руководством Алена Виньо были одной из самых «горячих» команд лиги еще до пандемии, но и после рестарта выиграли у всех в круговом турнире за посев и достаточно уверенно преодолели сопротивление «Монреаля» и стоявшего в его воротах стеной Кэри Прайса в первом раунде (4-2).

«Летчики», кстати, являются для «островитян» неудобным соперником в принципе — они выиграли три из четырех серий в плей-офф у них в истории. Правда, последняя была еще в 1987 году. А вот в регулярном чемпионате нынешнего сезона все три раза сильнее оказывались подопечные Барри Троца.

«Айлендерс» не обладают суперзвездным составом, но очень крепки и играют в максимально неудобный хоккей для любого соперника, чьим козырем является атака. А «Филадельфия» именно такова. Команда Виньо рисует в чужой зоне перепасовкой геометрические фигуры и радует нестандартными действиями.

Однако в первом матче серии она оказалась под прессом. Атаковали куда больше в первом периоде именно «островитяне», сразу же придавившие соперника к его воротам. Другое дело, что прорывы хоккеистов в оранжевой форме к воротам Семена Варламова были сколь редкими, столь и опасными.

Один раз российский голкипер привез момент сам неудачной передачей от борта, но успел вернуться в створ и спасти, а после он останавливал чистый выход один на один от Кевина Хэйса и фланговый прорыв Трэвиса Конекны с защитниками на плечах.

Тем временем на другой стороне площадки почти 38-летний Энди Грин открыл счет щелчком от синей линии, став десятым игроком в истории НХЛ, у которого между голами в плей-офф промежуток составил больше десяти лет.

Второй период успеха не принес ни одной из команд, а вот в третьей 20-минутке решающим фактором оказался форчек «островитян». Уже на третьей минуте Адам Пелеч забросил шайбу в чужую зону, Росс Джонстон запрессинговал защитника, а Лео Комаров выложил отскочившую шайбу на пятак, где Жан-Габриэль Пажо в касание снял из девятки паутину.

Еще через пять минут капитан Андерс Ли завершил образцовую контратаку с участием Джордана Эберле и Мэтта Барзэла, где лидер обороны «Филли» Иван Проворов остался лишь в роли статиста, а за восемь минут до сирены, когда Виньо уже заменил голкипера Девону Тэйвзу, выбрасывавшему шайбу из зоны «Айлс», помог рикошет от борта в средней зоне, и дело закончилось четвертым голом, установившим окончательный счет.

Семен Варламов стал главной звездой встречи, отразив все 29 бросков по своим воротам. Он стал первым в истории «Айлендерс» вратарем, сумевшим отыграть на ноль два подряд матча плей-офф. Ранее 21 сейв он совершил в пятой игре противостояния с «Вашингтоном».

Таким образом, сухая серия российского голкипера составляет уже 136 минут и 20 секунд. До рекорда в Кубке Стэнли в клубной истории Варламову остается всего 39 секунд. Установил этот рекорд Билли Смит в плей-офф-1980.

Тот плей-офф закончился первой в истории «островитян» победой в Кубке Стэнли и положил начало династии, доминировавшей в НХЛ на протяжении четырех лет.

У нынешних «Айлендерс» есть и еще одно достижение. Матч с «Филадельфией» стал десятым подряд в нынешнем плей-офф, в котором они не позволили сопернику совершить 30 бросков в створ своих ворот. До сих пор рекордные серии клуба составляли девять таких игр. Установлены они были в победных Кубках 1981 и 1982 годов.

«Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз» — 2:5 (счет в серии — 0-2)

Когда «Даллас» несколько неожиданно разнес «Колорадо» в первом матче их серии плей-офф, наставник «Эвеланш» Джаред Беднар заявил, что половина его комнады забыла выйти на лед.

На вторую игру «лавина» настроилась, конечно, куда серьезнее. Но и техасцы сражались изо всех сил, и противостояние на льду было в целом равным, а решали все детали.

И долгое время этими деталями во втором матче были удаления. За первый же в матче фол Рупа Хинтца на Нэтане Макинноне «Старз» были наказаны самим лидером «Эвеланш», с передачи Микко Рантанена щелкнувшим в касание над плечом Антона Худобина, который все равно успел среагировать, но был бессилен выручить.

Стоило в середине второго периода Джо Павелски еще раз нарушить правила на Макинноне, как лидер «лавины» вернул должок Рантанену, и их команда повела в две шайбы.

Однако такими стараниями заработанное за полматча преимущество в счете растаяло бесследно всего через пару минут.

Спустя 16 секунд после шайбы Рантанена в меньшинстве остался уже «Колорадо», а через минуту подопечные Беднара были уже втроем, и очень скоро Павелски исправился за свой фол, завершив комбинацию с участием Тайлера Сегина Александра Радулова , нашедшего партнера на дальней штанге идеальным пасом.

Но «звезды» забросили не только троим соперникам, но отличились и после выхода четвертого полевого денверцев. Радек Факса с третьей попытки затолкал на пятаке шайбу в сетку после наброса Дениса Гурьянова

Ну а концовка второго периода обернулась для «Колорадо» вообще кошмаром. Сначала передача Джейми Бенна на пятак рикошетом от клюшки уже заработавшего ранее роковое удаление Самуэля Джирарда попала в плечо Радулову, взмыла в водзух и по дуге, перелетев Павла Францоуза , опустилась в ворота!

Ну а на последней минуте отрезка Эса Линделл обокрал на своей синей линии Райана Грэйвза, убежал к воротам француза и тоже переиграл его.

Вряд ли чешский вратарь «Колорадо» реально был в чем-то виноват, но режиссер все равно показал грустного Филиппа Грубауэра в пресс-боксе. Немецкий основной вратарь «Эвеланш» получил в первом матче серии травму, из-за которой, видимо, больше не сыграет в этом розыгрыше.

Как ни старались Макиннон и Ко, в третьем периоде им не удалось отыграть даже одной шайбы, а в итоге Джейми Олексяк установил окончательный счет, бросив на последних секундах по оставленным Францоузом воротам из своей зоны. Ну а гнался за шайбой и не смог ее выбить уже у ворот все тот же антигерой встречи Джирард.

«Даллас» повел в серии уже со счетом 2-0, и ситуация для «Колорадо» становится близкой к критической. Что до «Старз», то они выиграли в Кубке Стэнли пять матчей подряд (три были в серии первого раунда с «Калгари») впервые с 1999 года, когда победили в шести играх кряду. Тогда дело закончилось чемпионством.

Худобин, продолжающий тащить в створе ворот «Старз», хотя к плей-офф он подходил вторым после Бена Бишопа, совершил во второй встрече аж 38 сейвов и стал первой звездой матча!