Последний шанс Овечкина: кто возглавит «Вашингтон» 

«Вашингтон Кэпиталз» после победы в Кубке Стэнли в 2018 году два сезона подряд вылетает в первом раунде плей-офф. Разгромное поражение в серии с «Нью-Йорк Айлендерс» (1-4) стало последней каплей для генерального менеджера Брайан Маклеллана. Теперь у Александра Овечкина и Ко будет новый тренер. «Газета.Ru» разбирается в ситуации и прикидывает варианты.

Когда в 2018 году «Вашингтон Кэпиталз» выстрадал такой долгожданный Кубок Стэнли, его капитан, бомбардир, лидер и вообще главное действующее лицо Александр Овечкин сказал, что теперь задача команды — выиграть снова. Но что-то пошло не так.

Не успело еще выветриться чемпионское похмелье, как главный тренер «столичных» Барри Троц не договорился с владельцем клуба Тедом Леонсисом по новому контракту. Наставник, сделавший с «Вашингтоном» то, что до него не удавалось вообще никому, хотел, чтобы его труд оценили по достоинству и существенно подняли зарплату.

Так и вышло, но уже в «Нью-Йорк Айлендерс», которые с удовольствием дали Троцу столько, сколько он хотел и вряд ли пожалели.

«Кэпс» возглавил бывший помощник Троца Тедд Рирден, который, по инсайдерским сообщениям, стал тем человеком, что своими идеями при счете 0-2 первернул в чемпионской кампании серию первого раунда против «Коламбус Блю Джекетс».

Прошло два года, и вот у «Вашингтона» больше нет ни Кубка, ни главного тренера. У Рирдена не получилось, и это уже очевидный факт.

Если в прошлом сезоне команда под его руководством выиграла Столичный дивизион, а « Каролине Харрикейнз » уступила в первом раунде в драматичном семиматчевом противостоянии, то нынешняя кампания получилась совсем уж грустной.

«Кэпс» не без спадов играли до коронавируса, но попали в топ-4 и были избавлены от раунда плей-ин после рестарта.

В круговом турнире за посев команда Рирдена уже вызывала опасения, а серия с «Айлендерс» того самого Троца их только подтвердила.

«Островитяне» выиграли первые три встречи, вели 2:0 в четвертой, но даже подвиги все перевернувших в отдельном матче Евгения Кузнецова и Овечкина не изменили расклада — пятый поединок стал последним.

«У нас более высокие ожидания применительно к нашей команде, и у нас сложилось впечатление, что в управлении необходим свежий подход», — подытожил выступление «столичных» их генеральный менеджер, уволив Рирдена.

Не сказать, что это решение не напрашивалось. «Кэпс» в плей-офф оказались на редкость беззубой командой. Потеряв Никласа Бэкстрема, они не нашли, что предложить сопернику.

Забрасывали в команде Рирдена в серии с «Айлендерс» только три человека: Овечкин, Кузнецов и Ти Джей Оши. Итого: восемь голов за пять матчей.

Сама команда не показывала того хоккея, что был в чемпионском плей-офф. Вместо контроля шайбы, убивавшего соперников и физически, и морально, было огромное количество бросков из любых положений.

В конце концов не выдержал даже Кузнецов, просивший, вернее умолявший в четвертой игре Овечкина не бросать, а после нее как раз рассуждавший о стиле, именно через призму необходимого владения.

Но главное, что примерно то же самое «Вашингтон» показывал в плей-офф и год назад. То есть при Рирдене команда отошла от стиля, принесшего титул, и дважды вылетела в первом раунде, показав еще и регресс по положению в чемпионате и выигранным матчам плей-офф.

Возможно, в иной ситуации еще и можно было бы подождать, но у «Кэпс» довольна старая команда. Овечкину, Бэкстрему, Оши хорошо за тридцать, этот рубеж разменял и Джон Карлсон , а Евгению Кузнецову — 28.

В общем, пресловутое «чемпионское окно» у нынешнего состава уже начало закрываться, и использовать имеющийся ресурс надо по максимуму. И каждый из них, кроме Овечкина, на долгосрочном контракте и с пунктом запрета на обмен! К этой же группе можно отнести и Дмитрия Орлова

И понятно, что договор Овечкина будет переподписан и тоже станет многолетним и дорогим для клуба.

В общем, Маклеллану пришлось действовать, и судьба Рирдена поражением от «Айлендерс», а также той безнадежностью, с которой прошла серия, была предрешена.

Теперь генменеджеру «Кэпс» предстоит сделать нелегкий выбор. На рынке есть несколько серьезных тренеров, которые могут заступить на пост в клубе и попробовать сделать Овечкина двукратным обладателем Кубка Стэнли.

Двумя наиболее перспективными и вероятными вариантами являются Питер Лавиолетт и Жерар Галлан

Назначение 55-летнего Лавиолетта стало бы символичным, ведь последние шесть лет он работал с «Нэшвилл Предаторз», которых до него возглавлял как раз Троц.

Тренер, который последний год работает в сборной США и экспертом на ТВ, совсем не прочь возобновить свою карьеру, которая у него выходит весьма успешной.

В ее начале после двух лет работы с «Айлендерс» и двух вылетов в первом раунде Лавиолетт возглавил «Каролину Харрикейнз» и уже на второй сезон привел ее к первому и пока последнему в истории Кубку Стэнли!

Забавно, но больше «ураганы» при нем ни разу не пробились в плей-офф, и в итоге Лавиолетт был уволен по ходу сезона-2008/09, чтобы в следующей кампании принять «Филадельфию Флайерз».

Получилось вновь успешно: «летчики» с ходу взяли Восточную конференцию, пробившись в финал Кубка, но там уступили «Чикаго Блэкхоукс».

Следующие два года «Флайерз» с Лавиолеттом добирались до второго раунда, затем не вышли в плей-офф, и в следующем сезоне после трех поражений на старте он был отправлен в отставку.

Проведя почти год без хоккея, специалист стал преемником Троца в «Нэшвилле» и на третий год тоже довел «Предаторз» до финала плей-офф, но уступил «Бостон Брюинз».

На следующий год под его руководством команда впервые выиграла Центральный дивизион, но во втором раунде уступила «Виннипег Джетс», что и стало приговором тренеру.

Минусом Лавиолетта является практически непреложный факт, что он оставляет после себя выжженую землю, и клубу непременно приходится уходить в перестройку. Правда, «Вашингтон» она ждет через несколько лет в любом случае, так что не страшно.

Что до Галлана, то он был великолепным защитником во время своей игровой карьеры, а в тренерской по результатам не столь успешен, как Лавиолетт, но тоже сделал себе имя.

Галлан стартовал в «Коламбус Блю Джекетс», который тогда еще были аутсайдером, и изменить статус «голубых мундиров» не сумел. Зато он провел два отличных года с «Флоридой Пантерз», которую превратил из аутсайдера в победителя Атлантического дивизиона.

Однако поражения в первом раунде от «Айлендерс» весьма взбалмошное руководство клуба ему так и не простило, и в следующем году тренер был уволен после четверти сезона, когда команда выступала средненько.

Многие отмечали работу специалиста в Майами и говорили о том, что его увольнение было явной ошибкой, что следующие бесславные годы «пантер» и подтвердили.

Зато Галлан стал частью нового проекта — «Вегас Голден Найтс», и вот тут он пошумел как следует.

В первый же год своей работы и существования команды он выиграл с ней Тихоокеанский дивизион и довел клуб до финала Кубка Стэнли, где проиграл… «Вашингтону».

В следующем году «золотые рыцари» в регулярке выступили похуже, но все равно уверенно и должны были проходить в драматичной серии «Сан-Хосе Шаркс», но, ведя в три шайбы в конце третьего периода седьмого матча, заработали несправедливое пятиминутное удаление, нивелировавшее их преимущество, и пропустили решающий гол в овертайме.

В нынешнем сезоне «Голден Найтс» стартовали под руководством Галлана и играли настолько уверенно, что специалист был выбран тренером команды Тихоокеанского дивизиона на Матче всех звезд, но небольшой спад, приведший к четырем поражениям подряд, стал причиной самой неожиданной отставки последних лет в лиге!

56-летний Галлан за свою тренерскую карьеру проходил лишь раз первый раунд плей-офф, но все равно доказал, что является очень грамотным специалистом, умеющим выстроить игру, что так нужно нынешним «Кэпс».

Впрочем, кого бы не назначил Маклеллан, основные вопросы он должен адресовать сам себе.

После чемпионства он легко расстался с несколькими важными игроками нижних звеньев команды. Например, Деванте Смит-Пелли и Чендлера Стивенсона не хватает до сих пор.

Ну а ставка на Карла Хагелина , Ника Дауда, Ричарда Паника и Гарнета Хэтэуэя себя явно не оправдала.