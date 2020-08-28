Белоруссия приняла решение по ЧМ-2021 по хоккею

Белоруссия готова единолично провести чемпионат мира по хоккею 2021 года в случае отказа Латвии. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков , его комментарий доступен на сайте правительства.

По его словам, реакция латвийской стороны выглядит странно, учитывая, что федерации хоккея обоих государств продолжают плодотворное и эффективное взаимодействие по подготовке турнира в сотрудничестве с Международной федерацией хоккея.

Басков подчеркнул, что у Минска есть контрактные обязательства по проведению чемпионата мира с Ригой. Тем не менее Белоруссия обладает достаточными ресурсами и возможностями инфраструктуры, чтобы провести его самостоятельно.

13 августа премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что не считает возможным проводить чемпионат мира совместно с Белоруссией. Он обратился в министерство образования и науки , которое отвечает и за спорт, связаться с Международной федерацией хоккея (IIHF), чтобы «найти решение и понять, как правильнее всего поступить».

Турнир должен пройти в Минске и Риге. Планировалось, что главной площадкой ЧМ-2021 станет 15-тысячная «Арена-Минск», где пройдут полуфиналы, матч за третье место и финальная встреча. Мировое первенство 2021 года состоится с 7 по 23 мая.