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«Айлендерс» победил «Филадельфию» и повёл в серии плей-офф НХЛ, Варламов отразил 26 бросков 

RT на русском и ещё 3 19 часов назад
«Айлендерс» победил «Филадельфию»
Фото: Reuters © John E. Sokolowski-USA TODAY Sports
«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Филадельфию Флайерз» в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счётом 3:1.
В составе «Флайерз» единственную шайбу забросил Тайлер Питлик. У «Нью-Йорка» отличились Мэтт Мартин, Леонид Комаров и Андерс Пи.
Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 26 бросков из 27. Его соотечественник, защитник Иван Проворов, выступающий за «Филадельфию», провёл на льду 24 минуты 42 секунды и не отметился результативными действиями.
Таким образом «Айлендерс» вышел вперёд в серии — 2:1.
Ранее сообщалось, что две передачи Никита Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Бостон» в матче Кубка Стэнли.
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Хоккей , Тайлер Питлик , Леонид Комаров , Иван Проворов , Семен Варламов , Мэтт Мартин
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