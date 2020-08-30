«Айлендерс» победил «Филадельфию»

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Ранее сообщалось, что две передачи Никита Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Бостон» в матче Кубка Стэнли.

Видео дня. Для участия в Чемпионате мира сборной РФ надо успешно выступить в Лиге Наций