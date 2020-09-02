Наставник «Тампы» прокомментировал травму Кучерова 

Напомним, что в первом периоде пятого матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Бостона Брюинз» (3:2 2ОТ, 4-1) российский хоккеист получил клюшкой по лицу, а уже во второй 20-минутке не смог продолжить матч.

"Он вышел на лед после того эпизода и немного поиграл. Надеюсь, что Кучеров выбыл ненадолго. В настоящий момент у нас небольшой перерыв, чтобы дать всем парням, включая Никиту, передохнуть.

Сегодня у нас выходной, я почти никого не видел. Давайте я вам завтра все расскажу: у нас будет побольше информации", — приводит слова специалиста пресс-служба НХЛ.

Ранее «Ванкувер» обыграл «Вегас» и избежал вылета из Кубка Стэнли.