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Наставник «Тампы» прокомментировал травму Кучерова 

Газета.Ru и ещё 34 11 часов назад
Наставник «Тампы» прокомментировал травму Кучерова
Фото: Газета.Ru
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о ситуации с травмой нападающего команды Никиты Кучерова.
Напомним, что в первом периоде пятого матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Бостона Брюинз» (3:2 2ОТ, 4-1) российский хоккеист получил клюшкой по лицу, а уже во второй 20-минутке не смог продолжить матч.
"Он вышел на лед после того эпизода и немного поиграл. Надеюсь, что Кучеров выбыл ненадолго. В настоящий момент у нас небольшой перерыв, чтобы дать всем парням, включая Никиту, передохнуть.
Сегодня у нас выходной, я почти никого не видел. Давайте я вам завтра все расскажу: у нас будет побольше информации", — приводит слова специалиста пресс-служба НХЛ.
Ранее «Ванкувер» обыграл «Вегас» и избежал вылета из Кубка Стэнли.
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Хоккей , Джон Купер , Никита Кучеров
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