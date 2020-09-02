Удар клюшкой не помеха: когда вернется Кучеров 

Российский нападающий Никита Кучеров , лидер клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг», получивший травму в пятом матче серии против «Бостон Брюинз» после удара клюшкой в лицо от Здено Хары, может восстановиться к первому поединку следующего раунда.

В понедельник, 31 августа (уже 1 сентября по московскому времени) «Тампа-Бэй Лайтнинг» проводила свой пятый матч серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли против «Бостон Брюинз».

В этом поединке случилось крайне неприятное событие для поклонников клуба и российских любителей хоккея:

в первом периоде двухметровый капитан «медведей» Здено Хара на своем пятаке клюшкой ударил в лицо форварда «молнии» Никиту Кучерова.

Нападающий рухнул на лед и с помощью врачей, держась за лицо, покинул площадку, а его обидчик отправился в штраф-бокс на четыре минуты.

За это время «Тампа» не только не смогла реализовать лишнего, но и вообще ни разу не бросила в створ ворот Ярослава Галака. 86-й номер вернулся на лед по ходу второго периода, но ненадолго и вообще не появлялся в третьем.

Впрочем, все это не помешало команде Джона Купера во втором овертайме благодаря мощному броску Виктора Хедмана дожать соперника и выиграть серию с общим счетом 4-1.

До эйфории в стане «Тампы» при этом было далеко. Во-первых, пройти два раунда, конечно, хорошо, но клуб давно нацеливается на выигрыш Кубка Стэнли и неизменно является одним из главных фаворитов.

И в этой связи потеря Кучерова очень серьезно осложняет дело. Он давно уже стал главным нападающим команды и лидером среди ее полевых игроков.

В текущем плей-офф россиянин находится в топе лучших бомбардиров лиги с 16 (4+12) очками, а в своей команде уступает только Брэйдену Пойнту (6+12), который свои два «лишних» балла набрал как раз в последнем матче, пока над партнером колдовали врачи.

Кучеров и Пойнт очень сильны сами по себе, но особенно они хороши в связке, поскольку понимают друг друга с закрытыми глазами.

Когда они на льду вдвоем, задача обороны соперников «Лайтнинг» усложняется в разы, поскольку закрыть сразу двух плеймейкеров архитрудно.

Особо стоит отметить, что в нынешнем плей-офф эта парочка не забросила ни одной шайбы в большинстве, а из своих суммарных 34 очков при численном преимуществе набрала только шесть. Пожалуй, нет сильнейшей связки в НХЛ в формате пять на пять.

Естественно, в финале конференции, а потом, возможно, и в общем финале на счету каждый игрок, а наличие лидеров жизненно необходимо.

У команды Джона Купера есть отличный баланс: в воротах чудеса творит Андрей Василевский , оборона работает как часы, а Хедман и Михаил Сергачев задают тон и в чужой зоне, ну и есть прекрасная атака, которая блестяще справляется с задачей даже без вечно травмированного капитана Стивена Стэмкоса

Гипотетическое отсутствие Кучерова, конечно, не лишит «молнию» статуса претендента на Кубок, но серьезно снизит ее атакующий потенциал.

И в этом плане для команды прекрасно, что пятый матч стал последним в четвертьфиналах только в ее серии.

«Филадельфия Флайерз», «Колорадо Эвеланш» и «Ванкувер Кэнакс» сделали то, что не удалось «Бостону» — перевели свои противостояния с «Нью-Йорк Айлендерс», «Даллас Старз» и «Вегас Голден Найтс» соответственно в шестые игры.

Чем дольше продлятся эти противостояния, тем позже начнутся финалы конференций, а значит у Кучерова будет больше времени на восстановление.

И хотя в клубе характер и степень тяжести повреждения пока не называют, а Джон Купер кормит прессу «завтраками», всякий раз обещая дать информацию на следующий день, журналисты уже узнали кое-что.

По информации авторитетного The Athletic, повреждение российского нападающего не повлияет на его готовность принять участие в следующей серии плей-офф и Кучеров сможет выйти на лед в первом матче против «Айлендерс» либо «Филадельфии».

На Востоке «Тампа-Бэй» останется главным фаворитом, и последние новости только укрепляют уверенность в этом.

Напомним, Кучеров и его партнеры уже доходили и до финала конференции, и даже до общего финала плей-офф. В 2015 году еще не окрепшая «молния» была бита в финале матерым «Чикаго Блэкхоукс» (4-2), а на следующий год в финале конференции вела 3-2 у «Питтсбург Пингвинз», но проиграла следующие две встречи.

Дальше «Лайтнинг» умудрилась сначала пролететь мимо плей-офф в сезоне-2016/17, а на следующий год в «качельной» серии пропустить в общий финал «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина . Тогда подопечные Купера после двух поражений на старте серии смогли выиграть три встречи подряд, но снова отдали две последние игры.

В прошлом году «Тампа» доминировала в лиге в регулярном чемпионате, но в первом же раунде безвольно сгорела в четырех играх «Коламбус Блю Джекетс», а потому сейчас особенно мотивирована.