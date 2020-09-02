Зарипов сыграет в следующем матче за «Ак Барс»

Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов сыграет в следующем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам рассказал главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов.
Зарипов не приехал с командой на матч за Кубок Открытия против московского ЦСКА, который завершился победой "Ак Барса" в овертайме со счетом 3:2.
"С Зариповым все хорошо, в следующем матче он сыграет", — сказал Квартальнов.
Также тренер заявил, что у форварда казанцев Виктора Тихонова было мало игрового времени из-за повреждения. "Были небольшой сумбур и нервозность в начале игры", — сказал тренер.
В следующем матче "Ак Барс" 4 сентября дома сыграет с "Витязем" из Московской области.