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Хоккеист Зарипов сыграет в следующем матче за «Ак Барс» 

ТАСС и ещё 17 1 час назад
Зарипов сыграет в следующем матче за «Ак Барс»
Фото: ТАСС
Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов сыграет в следующем матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам рассказал главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов.
Зарипов не приехал с командой на матч за Кубок Открытия против московского ЦСКА, который завершился победой "Ак Барса" в овертайме со счетом 3:2.

"С Зариповым все хорошо, в следующем матче он сыграет", — сказал Квартальнов.

Также тренер заявил, что у форварда казанцев Виктора Тихонова было мало игрового времени из-за повреждения. "Были небольшой сумбур и нервозность в начале игры", — сказал тренер.
В следующем матче "Ак Барс" 4 сентября дома сыграет с "Витязем" из Московской области.
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Хоккей , Волейбол , Виктор Тихонов , Дмитрий Квартальнов , Данис Зарипов , ЦСКА
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