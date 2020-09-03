«Это беспредел, Россия должна резко отреагировать»

В четверг в центре хоккейной повестки оказалась Белоруссия. Финский «Йокерит» отказался лететь на выездной матч регулярного чемпионата КХЛ в Минск из-за нестабильной политической обстановки в стране. А федерация хоккея Латвии в очередной раз подтвердила, что не планирует проводить чемпионат мира по хоккею-2021 совместно с Белоруссией, как это планировалось изначально.
О бойкоте «Йокерита» вы можете почитать здесь, ну а о судьбе следующего первенства планеты Sport24 поговорил с российскими хоккейными экспертами.
Юрий Новиков, заслуженный тренер России:
«Я однозначно с этим не согласен. Проведение соревнования было запланировано и не имело никаких политических подоплек. Решение о проведении чемпионата мира в Белоруссии принял хоккейный мир. Оно было принято демократичным образом, голосованием на уровне международных федераций хоккея. Отмена этого решения будет ударом ниже пояса. Хоккей — это единственное, что пытается оставаться вне политики. Спорт должен объединять народы. Я думаю, что будут возмущены все, а не только я, ведь это однозначно имеет политическую подоплеку. Я сам родился в Белоруссии, и у меня нет сомнений, что Минск проведет это соревнование с душой. Я уверен, что люди будут ходить по этому чистому, уютному городу, и в любое время суток будут видеть только добрые лица. Поэтому я считаю, что в такой ситуации должна очень резко отреагировать Россия: сначала федерация, а если сил федерации не хватает, то должны подключиться высшие политические руководители. Мы ни в коем случае не должны создавать такого прецедента.
В этой ситуации налицо попытка Латышской федерации смешать спорт и политику. Все силы должны быть против этого решения, и сразу, без промедления, нужно реагировать своей однозначной позицией на эту ситуацию. Я думаю, что мнение федерации такое же.
Если Международная федерация отдаст ЧМ другой стране, то это будет беспредел. Решение о проведении соревнования было принято и есть гарантии государства. Если государство само гарантирует проведение соревнования — то мы не имеем права его отменять. Хорошо, в таком случае, я, например, сомневаюсь, что Латвия проведет это соревнование. Давайте мы теперь будем голосовать против Латвии. Я думаю, что позиция всего нашего хоккейного братства — за проведение чемпионата мира в Белоруссии».
Вячеслав Быков, заслуженный тренер России:
«Я считаю, что спорт должен находиться вне политики. И политика никоим образом не должна мешать проведению международных соревнований и лишать миллионов болельщиков радости.
Относительно переноса ЧМ в другую страну — это должна будет решать Международная федерация, и их чиновники должны будут давать определение этой ситуации. Но времени осталось не так много, и найти страну, которая будет готова принять соревнование у себя, будет сложно. Для этого нужно будет проводить переговоры. Поэтому этот вопрос непростой».
Владимир Плющев, заслуженный тренер России:
«В первую очередь, нужно прояснить, что решение о проведении ЧМ в той или иной стране полностью находится в руках ИИХФ. Мне кажется, что данное желание Латвии следует от первых лиц страны, которые ранее неоднократно высказывались о ситуации в Белоруссии.
Обстановка там непростая, но нет никаких предпосылок, которые могли бы помешать провести хоккейный турнир. К тому же, ЧМ будет проводиться весной и выглядит немного поспешным принимать решение уже сейчас, но такова нынешняя политика, которая имеет большой вес в различных сферах жизни.
Я думаю, что если ИИХФ примет решение о переносе ЧМ из Белоруссии, то и Латвия лишится права проведения турнира. Провести ЧМ в одиночку латыши не смогут, а если выбор ИИХФ падет на Россию, то наша страна не будет рассматривать Латвию как совместную заявку, так как обладает всем необходимым для успешного проведения турниров различного калибра, что уже было доказано на протяжении нескольких лет».