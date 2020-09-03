«Это беспредел, Россия должна резко отреагировать»

В четверг в центре хоккейной повестки оказалась Белоруссия. Финский «Йокерит» отказался лететь на выездной матч регулярного чемпионата КХЛ в Минск из-за нестабильной политической обстановки в стране. А федерация хоккея Латвии в очередной раз подтвердила, что не планирует проводить чемпионат мира по хоккею-2021 совместно с Белоруссией, как это планировалось изначально.

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О бойкоте «Йокерита» вы можете почитать здесь, ну а о судьбе следующего первенства планеты Sport24 поговорил с российскими хоккейными экспертами.

Юрий Новиков, заслуженный тренер России:

«Я однозначно с этим не согласен. Проведение соревнования было запланировано и не имело никаких политических подоплек. Решение о проведении чемпионата мира в Белоруссии принял хоккейный мир. Оно было принято демократичным образом, голосованием на уровне международных федераций хоккея. Отмена этого решения будет ударом ниже пояса. Хоккей — это единственное, что пытается оставаться вне политики. Спорт должен объединять народы. Я думаю, что будут возмущены все, а не только я, ведь это однозначно имеет политическую подоплеку. Я сам родился в Белоруссии, и у меня нет сомнений, что Минск проведет это соревнование с душой. Я уверен, что люди будут ходить по этому чистому, уютному городу, и в любое время суток будут видеть только добрые лица. Поэтому я считаю, что в такой ситуации должна очень резко отреагировать Россия: сначала федерация, а если сил федерации не хватает, то должны подключиться высшие политические руководители. Мы ни в коем случае не должны создавать такого прецедента.

В этой ситуации налицо попытка Латышской федерации смешать спорт и политику. Все силы должны быть против этого решения, и сразу, без промедления, нужно реагировать своей однозначной позицией на эту ситуацию. Я думаю, что мнение федерации такое же.

Если Международная федерация отдаст ЧМ другой стране, то это будет беспредел. Решение о проведении соревнования было принято и есть гарантии государства. Если государство само гарантирует проведение соревнования — то мы не имеем права его отменять. Хорошо, в таком случае, я, например, сомневаюсь, что Латвия проведет это соревнование. Давайте мы теперь будем голосовать против Латвии. Я думаю, что позиция всего нашего хоккейного братства — за проведение чемпионата мира в Белоруссии».

Вячеслав Быков, заслуженный тренер России:

«Я считаю, что спорт должен находиться вне политики. И политика никоим образом не должна мешать проведению международных соревнований и лишать миллионов болельщиков радости.

Относительно переноса ЧМ в другую страну — это должна будет решать Международная федерация, и их чиновники должны будут давать определение этой ситуации. Но времени осталось не так много, и найти страну, которая будет готова принять соревнование у себя, будет сложно. Для этого нужно будет проводить переговоры. Поэтому этот вопрос непростой».

Владимир Плющев, заслуженный тренер России:

«В первую очередь, нужно прояснить, что решение о проведении ЧМ в той или иной стране полностью находится в руках ИИХФ. Мне кажется, что данное желание Латвии следует от первых лиц страны, которые ранее неоднократно высказывались о ситуации в Белоруссии.

Обстановка там непростая, но нет никаких предпосылок, которые могли бы помешать провести хоккейный турнир. К тому же, ЧМ будет проводиться весной и выглядит немного поспешным принимать решение уже сейчас, но такова нынешняя политика, которая имеет большой вес в различных сферах жизни.