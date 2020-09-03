Белоруссия под бойкотом

Финский «Йокерит» отказался лететь в Минск на свой первый матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против местного «Динамо» . Это связано с политической обстановкой в Белоруссии.

Накануне матчем между московским ЦСКА и казанским «Ак Барсом» (2:3 ОТ) на Кубок Открытия стартовал регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Во второй день запланированы сразу несколько встреч, включая поединок «Динамо» (Минск) — «Йокерит», который должен был пройти в столице Белоруссии.

За несколько дней до игры в финских СМИ началась кампания, в которой вылет команды в Минск категорично осуждался из-за происходящих в Белоруссии событий, где после президентских выборов, по официальным данным, выигранных главой страны Александром Лукашенко, до сих пор идут протесты по всей стране.

Пресса отмечала, что белорусские силовые структуры действуют за гранью общечеловеческих норм, нарушая права людей, а потому участие «Йокерита» в матче в Минске будет выглядеть акцией поддержки «диктаторскому режиму».

Масла в огонь подлила еще и позиция минского «Динамо», которое выступило с открытой поддержкой действующего президента.

«Да, своих убеждений я не скрываю. Целиком и полностью поддерживаю курс Александра Григорьевича Лукашенко. Я об этом заявлял публично и готов вновь подтвердить все, сказанное мною. Свои убеждения я не менял, не меняю и менять не собираюсь, — рассказал «Вечернему Бресту» генеральный директор клуба Дмитрия Басков.

— Забастовки ни к чему не приведут. Мое твердое убеждение: надо работать, зарабатывать деньги, платить налоги. Экономика должна работать, иного пути просто нет».

Сам Лукашенко в беспорядках и забастовках, проходящих на многих предприятиях страны, обвиняет агентов западных стран, якобы заинтересованных в смене власти в стране путем оранжевой революции.

В итоге днем 3 сентября стало известно, что «Йокерит» не вылетел в Минск. Хотя еще день назад финские СМИ сообщали, что команда отправится в столицу Белоруссии одним днем, не будет останавливаться в отеле и улетит сразу по окончании встречи.

Но даже такой подход не устраивал ни поклонников команды, ни журналистов.

«Из-за ситуации в Белоруссии и нарушений прав человека мы не можем принять матч в Минске», — говорилось в заявлении на официальном сайте фан-клуба «Йокерита». Фанаты также подчеркнули, что будут бойкотировать домашние игры, если команда все же вылетит на игру.

«Мы все видели, все читали о том, что происходит. Людей пытают, насилуют, убивают, люди бегут из страны. А финская хоккейная команда летит туда, как будто ничего не происходит. Что в некотором смысле является поддержкой Лукашенко, — говорил спортивный редактор финской газеты Hufvudstadsbladet Филип Саксен.

— Российские владельцы «Йокерита» связаны с Кремлем. Для КХЛ очень важно, чтобы матч прошел в Минске. Особенно сейчас. «Йокерит» — единственная западная команда, они нужны КХЛ. Лига посылает сигнал как из России, так и из Белоруссии, что все под контролем.

Россия и Белоруссия хотят, чтобы мир это увидел. Отправляясь туда, «Йокерит» дает им возможность достичь этой цели. Игра там становится политическим заявлением».

«Рейс должен был вылететь в Минск в 13.00. Однако в аэропорту команда так и не появилась. Отменен и рейс Finnair в Минск», — сообщило днем Iltalehti.

КХЛ на своем официальном сайте уже подтвердила, что игра «Динамо» и «Йокерита» будет отменена. Дальнейших разъяснений пока не последовало.

Зато уже высказался бывший хоккеист НХЛ и главный тренер многих клубов КХЛ Андрей Назаров , резко осудивший поступок «джокеров».

«За такой бойкот, который придумал «Йокерит», считаю разумным наложить штраф на всех спортсменов из Финляндии, участвующих в розыгрыше КХЛ. Не надо играть в чужой песочнице и вмешивать политику в спорт. Хоккеистам нужно бросаться под шайбу, тренерскому штабу — руководить командой с лавки, — цитирует специалиста «Чемпионат».

— Повторюсь, ложитесь под шайбу, а не бросайтесь громкими заявлениями. Один должен отвечать за всех и наоборот, все отвечают за одного. Так принято в хоккейной и в любой спортивной семье.

Считаю, со стороны лиги должны последовать самые жесткие санкции. Нельзя бойкотировать игры такого престижного чемпионата, как КХЛ. Это плевок в лицо всем нам».

Пока точно неизвестно, какие санкции ждут «Йокерит», но за неявку на игру он должен получить техническое поражение, а также штраф в 3 млн рублей. При этом поклонники команды заранее говорили, что примут как неизбежность техническое поражение и поддержат команду, если она не полетит в Минск.