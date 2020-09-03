«Локомотив» разгромил «Спартак» в матче КХЛ 

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский «Локомотив» одержал крупную победу над московским «Спартаком».
Встреча, проходившая на «Арене-2000-Локомотив» в Ярославле, завершилась со счётом 7:2 в пользу хозяев.
В составе «Локомотива» дублем отметился Егор Коршков, также заброшенные шайбы на счету Владимира Ткачёва, Егора Аверина, Магнуса Пяаярви, Артура Каюмова и Павла Красковского. У гостей отличились Мартин Бакош и Анатолий Никонцев.
Ранее сообщалось, что два очка Дацюка помогли «Автомобилисту» обыграть «Трактор» в КХЛ.