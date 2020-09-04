В Челябинске на льду умер хоккеист

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В Челябинске в ледовом дворце «Уральская молния» умер хоккеист, который был не профессиональным спортсменом, а любителем.

Эту информацию сообщили местные издания. В частности журналисты сайта 74.ru пишут, что смерть произошла вчера, 3 сентября в 19:59. В Городском здравоохранении подтвердили смерть человека на льду. Медики пытались его реанимировать порядка 45 минут.

«Мужчина играл в хоккей, внезапно упал, потерял сознание. Фельдшер медпункта начал сердечно-лёгочную реанимацию. Реанимационная бригада прибыла на вызов в течение 11 минут», — рассказали в городском Здравоохранении ИА «Уральский меридиан».

Внезапно умершему мужчине было всего 55 лет.

Напомним, что каток открылся только 1 сентября: «В первый день осени стартует новый сезон массовых катаний на коньках в челябинском ЛД „Уральская молния“. Опробовать лед могут все желающие при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм». Спуста двое суток на льду, который так долго пустовал, произошла трагедия.