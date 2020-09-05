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«Кто, чёрт возьми, этот парень?» Что известно о Кивиранте, который играл словно Гретцки 

Чемпионат.com и ещё 3 10 часов назад
«Кто, чёрт возьми, этот парень?»
Фото: Чемпионат.com
Этого финна плохо знают даже на родине. А он оформил хет-трик в седьмом матче серии.

«Это кажется нереальным. Все молодые хоккеисты мечтают об этом, будучи мальчишками. Сегодня я сыграл свой первый в карьере седьмой матч серии, поэтому не знал, чего ожидать. Для меня это был нормальный матч. Да что там, я словно на пляже лежал!» — с улыбкой сказал Йоэль Кивиранта после того, как оформил хет-трик в ворота «Колорадо» и вывел свой «Даллас» в финал Западной конференции.

Предыдущий раз, когда в седьмом матче серии кто-то оформлял хет-трик, был зафиксирован в 1993 году, а его автором стал сам Уэйн Гретцки. Из финнов хет-триками в плей-офф отмечались только настоящие легенды — Курри, Селянне и Тикканен, поэтому нынешний успех Кивиранты — событие явно не рядовое, и стоит поподробнее посмотреть на возмутителя спокойствия.

«Кто, чёрт возьми, этот парень?!»

Неизвестного широкой публике Кивиранту в «Даллас» сосватал генменеджер сборной Финляндии и бывшая звезда «Старз» Йере Лехтинен. Техасцы прислушались к мнению обладателя «Селке Трофи» и отправили своих скаутов на некоторые матчи международных турниров, чтобы оценить игру Кивиранты, о котором было составлено положительное мнение. Прозорливость руководства «Далласа» принесла свои плоды в великолепном седьмом матче серии против «Колорадо», когда финский форвард оформил хет-трик, забив, в том числе, и победный гол в овертайме.

«Он стал нашим секретным оружием!» — восторгался финном капитан «Далласа» Джейми Бенн, который вряд ли знал о том, что до этого дня Кивиранта не забивал в плей-офф на протяжении шести лет. Тогда нападающий ещё играл в юниорской команде «Йокерита», но, кажется, никого этим не впечатлил. Кивиранте не удалось выставить свою кандидатуру на драфт новичков: дотошная финская пресса подсчитала, что с 2014 года были задрафтованы 1 283 хоккеиста, в том числе 98 из страны Суоми, но фамилия Кивиранты в списках отсутствовала.

В регулярном чемпионате — 2019/2020 Йоэль сыграл за основной состав «Старз» только 11 матчей, забив один гол. Большую часть сезона он провёл в фарм-клубе, и даже на родине о нём знали удивительно мало.

«В прошлом году, когда его взяли в сборную на чемпионат мира, все спрашивали: кто, чёрт возьми, этот парень? Все СМИ как один говорили о том, что он попал в команду, но вряд ли будет играть, это просто запасной. Но он играл, сборная победила. А сегодня я посмотрел матч и подумал, как, чёрт возьми, это может происходить? Он не очень хорошо играл. А потом пошёл и забил три гола», — сказал комментатор финского телевидения Антти Мякинен.

Кивиранта заменил в составе «звёзд» Эндрю Кольяно, который считается по-настоящему железным игроком. На счету Кольяно была серия из 830 матчей, сыгранных подряд, без пропуска, и по этому показателю канадец идёт четвёртым в истории НХЛ, но ошибка в предыдущем матче стоила Кольяно места в составе. Из-под него защитник «Колорадо» Кейл Макар забил победный гол, который позволил «лавинам» сравнять счёт в серии, и, благодаря этому, Кивиранта смог выйти на лёд, заняв место на левом фланге четвёртого звена. «Мы всегда доверяли Кивиранте. В начале сезона мы тоже играли против „Колорадо“ и тогда, помню, Джо Павелски подошёл и попросил поставить Кивиранту к нему в тройку. Он ничего не боится. Удивлены ли мы его хет-триком? Да. Как можно ожидать хет-трика? Киви — это просто наш маленький боец, он замечательно играл. Ожидали ли мы от него таких усилий? Тоже да. Мы видели от него такую же игру в нынешнем сезоне», — похвалил финна наставник «Далласа» Рик Боунесс.

«В «пузыре» мы узнали его лучше. Он действительно забавный парень», — отметил шведский защитник Джон Клингберг. «Да он на сто процентов веселее Эсы Линделла», — пошутил Александр Радулов, сравнив Кивиранту с другим финским легионером «Старз». Отметился «финской» шуткой и Боунесс. «Я не самый умный парень в мире, но после такого матча у Кивиранты есть неплохие шансы снова попасть в состав. Если бы я был умнее, то уже давно поставил бы его в состав», — хитро отметил тренер.

«Вы можете рассказать что-то о себе?»

На послематчевой пресс-конференции заокеанские журналисты не стали изображать из себя всезнаек и задали Йоэлю, возможно, не самый этичный, но зато честный вопрос.

«Честно говоря, немногие из нас слышали ваше имя до сегодняшнего дня. Вы можете что-то рассказать о себе?» — спросили Кивиранту, и этот вопрос заставил улыбнуться сидевших рядом Антона Худобина и Бенна. «Хороший вопрос. Сколько у нас есть времени? Надо подумать, с чего начать», — сказал Кивиранта, сдерживая смех, но вместо истории своей жизни поведал о том, что большую часть нынешнего сезона провёл в АХЛ.

Кивиранта не был звездой на уровне молодёжи и юниоров, не попал на драфт новичков НХЛ, но мечту попасть в сильнейшую лигу мира не оставил. «НХЛ была мечтой детства. Но в течение пяти лет, сыгранных в Финляндии, я начал понимать, как может развиваться карьера. Реальных вариантов попасть за океан у меня не было, но я знал, что если вдруг окажусь в нужное время в нужном месте, то может произойти что-то хорошее», — отметил финн, которого год назад Юкка Ялонен неожиданно выбрал в сборную на чемпионат мира. Словом, Кивиранта стал настоящей сенсацией, причём даже для своих соотечественников. И лишь Клингберг чуть позже добавил — как настоящий швед в адрес соседа-финна:

«Я знал его раньше. В полуфинале ЧМ-2019 мы проиграли Финляндии, которая потом стала чемпионом».

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Хоккей , Эндрю Кольяно , Уэйн Гретцки , Юкка Ялонен , Александр Радулов , Джон Клингберг , Йере Лехтинен , Антон Худобин , Джейми Бенн
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