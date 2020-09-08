Если в ночь с понедельника на вторник вы предпочли здоровый сон просмотру первого матча финала Восточной конференции плей-офф НХЛ, то, скорее всего, пожалели. «Тампа» выдала один из лучших матчей розыгрыша Кубка Стэнли-2020, разгромив «Айлендерс» со счетом 8:2, а ее русский форвард Никита Кучеров поучаствовал в избиении соперника голом и 4 голевыми ассистами. Когда еще увидишь такое в третьем кубковом раунде?

Sport24 подробно рассказал о самом матче и погрузился в цифры, изучая различные рекорды Кучерова, установленные в противостоянии с «Нью-Йорком». Теперь пора узнать, что же думают фанаты из США об одной из лучших игр в карьере россиянина.

«Я уже много раз пересмотрел этот эпизод с участием Кучерова и мой мозг просто не может с ним справиться».

«В вольном переводе с русского «Кучеров» означает «Месси».

«Кучеров и Поинт — лучший дуэт форвардов в НХЛ».

«Кучеров — инопланетянин».

«Кучеров — абсолютный зверь».

«У нас есть настоящая русская угроза. Его имя Никита Кучеров».

«Защита «Айлендерс» против Кучерова и Поинта».

«Я люблю смотреть на Поинта и Кучерова, они на другом уровне!»

«Никита Кучеров — животное. Нереально. Совершенно нереально».

«Кучеров — лучший игрок мира, когда он владеет шайбой».

«Я просто ненавижу Кучерова. Он так чертовски хорош, что я его ненавижу».

«Хорошая игра в обороне, гениальный пас, прекрасное завершение. Это Кучеров играет лучше, чем MVP Кучеров».

«Кучеров — это элита».

«Никиту Кучерова часто исключают из разговоров, когда обсуждают лучших универсальных игроков НХЛ. Похоже, он не получает должного признания от людей, которые рассказывают о хоккее. Этот розыгрыш Кубка Стэнли изменит неправильное представление о его способностях».