Если в ночь с понедельника на вторник вы предпочли здоровый сон просмотру первого матча финала Восточной конференции плей-офф НХЛ, то, скорее всего, пожалели. «Тампа» выдала один из лучших матчей розыгрыша Кубка Стэнли-2020, разгромив «Айлендерс» со счетом 8:2, а ее русский форвард Никита Кучеров поучаствовал в избиении соперника голом и 4 голевыми ассистами. Когда еще увидишь такое в третьем кубковом раунде?
Sport24 подробно рассказал о самом матче и погрузился в цифры, изучая различные рекорды Кучерова, установленные в противостоянии с «Нью-Йорком». Теперь пора узнать, что же думают фанаты из США об одной из лучших игр в карьере россиянина.
«Я уже много раз пересмотрел этот эпизод с участием Кучерова и мой мозг просто не может с ним справиться».
«В вольном переводе с русского «Кучеров» означает «Месси».
«Кучеров и Поинт — лучший дуэт форвардов в НХЛ».
«Кучеров — инопланетянин».
«Кучеров — абсолютный зверь».
«У нас есть настоящая русская угроза. Его имя Никита Кучеров».
«Защита «Айлендерс» против Кучерова и Поинта».
«Я люблю смотреть на Поинта и Кучерова, они на другом уровне!»
«Никита Кучеров — животное. Нереально. Совершенно нереально».
«Кучеров — лучший игрок мира, когда он владеет шайбой».
«Я просто ненавижу Кучерова. Он так чертовски хорош, что я его ненавижу».
«Хорошая игра в обороне, гениальный пас, прекрасное завершение. Это Кучеров играет лучше, чем MVP Кучеров».
«Кучеров — это элита».
«Никиту Кучерова часто исключают из разговоров, когда обсуждают лучших универсальных игроков НХЛ. Похоже, он не получает должного признания от людей, которые рассказывают о хоккее. Этот розыгрыш Кубка Стэнли изменит неправильное представление о его способностях».