Овечкину предложат новый контракт

«Вашингтон Кэпиталс» рассчитывает сохранить в команде российского форварда и капитана Александра Овечкина . Об этом сообщает Metaratings.

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) предложит предложит 34-летнему Овечкину новый контракт на срок от трех до пяти лет. Оклад нападающего за сезон составит порядка десяти миллионов долларов. Нынешнее соглашение Овечкина с клубом истекает в 2021 году.

В сезоне-2019/2020 в регулярном чемпионате НХЛ форвард провел 68 матчей. На его счету 48 заброшенных шайб и 19 результативных передач.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Всего, защищая цвета клуба, он забросил 706 шайб. Он восемь раз становился лучшим снайпером чемпионата и выиграл Кубок Стэнли.