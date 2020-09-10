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Овечкину предложат новый контракт в «Вашингтон Кэпиталс» 

Lenta.ru и ещё 14 2 часа назад
Овечкину предложат новый контракт
Фото: Reuters
«Вашингтон Кэпиталс» рассчитывает сохранить в команде российского форварда и капитана Александра Овечкина. Об этом сообщает Metaratings.
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) предложит предложит 34-летнему Овечкину новый контракт на срок от трех до пяти лет. Оклад нападающего за сезон составит порядка десяти миллионов долларов. Нынешнее соглашение Овечкина с клубом истекает в 2021 году.
В сезоне-2019/2020 в регулярном чемпионате НХЛ форвард провел 68 матчей. На его счету 48 заброшенных шайб и 19 результативных передач.
Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Всего, защищая цвета клуба, он забросил 706 шайб. Он восемь раз становился лучшим снайпером чемпионата и выиграл Кубок Стэнли.
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