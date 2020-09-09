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Российский хоккеист отстранен на четыре года за кокаин 

Газета.Ru и ещё 11 7 часов назад
Российский хоккеист отстранен за кокаин
Фото: РИА Новости
Российский нападающий петербургского "СКА-1946" Илья Алтыбармакян наказан за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Отмечается, что 19-летний хоккеист отстранен на четыре года. Его дисквалификация рассчитана до 24 марта 2024 года.
Причиной наказания послужила взятая 6 февраля 2020 года допинг-проба после матча Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) с "Тайфуном", которая дала положительный результат. В организме спортсмена был обнаружен метаболит кокаина.
Сообщается, что Алтыбармакян отказался вскрывать пробу B и проводить слушания по данному делу, из-за чего хоккеисту сразу был вынесен обвинительный вердикт. При этом форвард имеет право обжаловать приговор в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.
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