Российский хоккеист отстранен за кокаин

Российский нападающий петербургского "СКА-1946" Илья Алтыбармакян наказан за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Отмечается, что 19-летний хоккеист отстранен на четыре года. Его дисквалификация рассчитана до 24 марта 2024 года.

Причиной наказания послужила взятая 6 февраля 2020 года допинг-проба после матча Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) с "Тайфуном", которая дала положительный результат. В организме спортсмена был обнаружен метаболит кокаина.

Сообщается, что Алтыбармакян отказался вскрывать пробу B и проводить слушания по данному делу, из-за чего хоккеисту сразу был вынесен обвинительный вердикт. При этом форвард имеет право обжаловать приговор в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.