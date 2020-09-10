«Тампа» победила «Айлендерс» в плей-офф НХЛ

«Тампа» одержала победу во втором матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в канадском Эдмонтоне и завершилась победой «молний» со счетом 2:1, сообщает ESPN.
Как отмечается, уже на второй минуте матче хоккеисты из Нью-Йорка повели в счете благодаря точному броску канадца Мэтта Мартина. Однако на 19-й минуте поединка счет сравнялся. В составе «Тампы» отличился защитник Виктор Хедмана.
Победу хоккеистам из Флориды за восемь секунд до конца третьего периода принес лучший снайпер команды россиянин Никита Кучеров. В результате «Тампа» одержала вторую победу и повела в серии 2-0. Третья игра между этими командами состоится в субботу, 12 сентября.