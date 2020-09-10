Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
12 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
13:45
Уфа Уфа
Урал
Урал
16:30
Химки Химки
Ахмат
Ахмат
19:00
Сочи Сочи
12 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Эйбар
Эйбар
17:00
Сельта Сельта
Гранада
Гранада
19:30
Атлетик Б Атлетик Б
Кадис
Кадис
22:00
Осасуна Осасуна
12 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
×
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Фулхэм
14:30
Арсенал Арсенал
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
13 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Динамо М
Динамо М
16:30
Рубин Рубин
Ротор
Ротор
19:00
Краснодар Краснодар
ЦСКА
ЦСКА
19:00
Спартак М Спартак М
13 сентября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
×
Хетафе Хетафе
Алавес
Алавес
15:00
Бетис Бетис
Вальядолид
Вальядолид
17:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
13 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
16:00
Лестер Сити Лестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:30
Эвертон Эвертон
14 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Зенит
Зенит
18:30
Арсенал Арсенал
Ростов
Ростов
20:30
Локомотив М Локомотив М
14 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
20:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
22:15
Челси Челси

«Тампа» победила «Айлендерс» в плей-офф НХЛ благодаря голу Кучерова 

Мир24 и ещё 11 1 час назад
«Тампа» победила «Айлендерс» в плей-офф НХЛ
Фото: Zuma\TASS / Jason Franson
«Тампа» одержала победу во втором матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в канадском Эдмонтоне и завершилась победой «молний» со счетом 2:1, сообщает ESPN.
Как отмечается, уже на второй минуте матче хоккеисты из Нью-Йорка повели в счете благодаря точному броску канадца Мэтта Мартина. Однако на 19-й минуте поединка счет сравнялся. В составе «Тампы» отличился защитник Виктор Хедмана.
Победу хоккеистам из Флориды за восемь секунд до конца третьего периода принес лучший снайпер команды россиянин Никита Кучеров. В результате «Тампа» одержала вторую победу и повела в серии 2-0. Третья игра между этими командами состоится в субботу, 12 сентября.
Видео дня. МОК: Олимпиада в Токио пройдет точно в срок
Мир24: последние новости
Задоров помог «Колорадо» обыграть «Даллас» в Кубке Стэнли Задоров помог «Колорадо» обыграть «Даллас» в Кубке Стэнли «Тампа» победила «Айлендерс» в плей-офф НХЛ благодаря голу Кучерова «Тампа» победила «Айлендерс» в плей-офф НХЛ благодаря голу Кучерова «Тампа» разгромила «Нью-Йорк Айлендерс», Кучеров набрал пять очков «Тампа» разгромила «Нью-Йорк Айлендерс», Кучеров набрал пять очков
Хоккей , Мэтт Мартин , Никита Кучеров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина смерти «Мистера Вселенная»
Названа причина смерти «Мистера Вселенная»
Побит рекорд Исинбаевой
Побит рекорд Исинбаевой
Чемпион UFC Петр Ян ударил Ивана Урганта на шоу
Чемпион UFC Петр Ян ударил Ивана Урганта на шоу
Боксера убили на семейном пикнике
Боксера убили на семейном пикнике
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
02:45
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
Теннис
Загитова фактически завершила карьеру
04:26
Загитова фактически завершила карьеру
Фигурное катание
«Иди на х***й»: Ирина Морозюк обратилась к фанату
00:37
«Иди на х***й»: Ирина Морозюк обратилась к фанату
Около спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение