«Я просто потерял сознание»

«Мне оставалось только попасть в ворота»
«Я просто пытался убедиться в том, что смогу забрать шайбу у борта, а потом посмотрел в глаза Кучерову. Никита сделал отличную работу, завершил комбинацию. Это победа огромной важности, без сомнния. Мы просто стараемся играть до самого конца. Хотим полностью выпотрошить все свои моменты не зависимо от того, как складывается игра. Любой гол в этой серии — это важно. Но этот был особенным. У нас не хватало нападающих, поэтому мы старались как можно более строго сыграть в обороне. Знали, что шансы у нас обязательно появятся, просто нужно было ждать. Мы дождались и были вознаграждены. Определённо, это была победа огромной важности. Мы принимаем это. Здорово быть частью такой группы игроков, а участвовать в таком драматичном финале Что могу сказать о действиях Андрея Василевского? Он придаёт нам большое количество уверенности. Мы знаем, что совершим какие-то ошибки, но когда Андрей видит момент броска, то играет очень уверенно. Он словно наш третий защитник. Василевский очень важен для нас», — отметил автор решающей голевой передачи защитник Райан Макдона.
«Сегодня у нас прекрасно сыграли форварды, в победе их большая заслуга. А Кучеров был просто невероятен. Он постоянно был на льду, и когда такие вещи делает ваш самый опытный игрок, то это передаётся всем остальным. Так что сегодня все наши форварды продемонстрировали отменную стойкость. В третьем периоде мы «убили» меньшинство три на пять и здесь стоит отметить Василевского. Его игра и действия спецбригады были просто феноменальными», — сказал лидер обороны «молний» Виктор Хедман.
«Кучеров может доминировать на льду, просто до безумия. Он может быть таким же, как Сидни Кросби или Коннор Макдэвид. Когда у вас есть такой игрок, то он всех вокруг себя делает лучше. Кучеров — наш парень. Это наш Фил Эспозито. Наш Ги Лефлёр из «Канадиенс», — сказал сам Фил Эспозито, который в первые годы существования «Тампы» работал генеральным менеджером.
«Кучерову не нужно много пространства, чтобы попасть в ворота»
«Нам очень не понравилось, как сыграл Киллорон. Арбитры сделали правильный выбор. Поступок Гудроу тоже был грязным, но в этом случае судьи пропустили момент. Конечно, для нас это очень тяжёлое поражение. Когда ты так энергично действуешь, то, как правило, побеждаешь», — сказал автор единственного гола «Айлендерс» в этом матче нападающий Мэтт Мартин.
«Давайте поаплодируем Никите Кучерову за победный гол, но не забудем и Андрея Василевского, который большую часть этого матча нёс команду на своих плечах. И отдадим должное Хедману за то, что он лишил «Айлендерс» импульса своим голом, не дал сопернику развить преимущество. Ну и ещё можно произнести небольшую молитву за Брейдена Пойнта, не забывая девятерых оставшихся форвардов, которые перебегали 12 нападающих соперника. Даже без Стэмкоса, Киллорна и Пойнта команда не сдалась, а ведь это второй, третий и четвёртый бомбардиры команды в нынешнем сезоне! Конечно, мы все любим Ринго Старра, но без трёх других парней «Битлз» не изменили бы мир. А если вы ждали матча, в котором Василевский «украдёт» победу, то вот он. Андрей дал команде шанс в первом периоде, когда она его не заслуживала», — восторженно написал Романо.