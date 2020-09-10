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«Я просто потерял сознание». Тренер «Тампы» не смог сдержать эмоций после гола Кучерова 

Чемпионат.com 4 часа назад
«Я просто потерял сознание»
Фото: Bruce Bennett/Getty Images
Для «Айлендерс» это был «маленький выстрел в живот».
«Тампа» была в прекрасном расположении духа после победы, пришедшей к южанам за 8,8 секунды до финальной сирены. Никто не скрывал своей радости, но автор победного гола Никита Кучеров вновь был немногословен. Россиянин, не балующий болельщиков длинными интервью, высказался в фирменном лаконичном стиле, отдав должное партнёрам.

«Мне оставалось только попасть в ворота»

«Я просто пытался убедиться в том, что смогу забрать шайбу у борта, а потом посмотрел в глаза Кучерову. Никита сделал отличную работу, завершил комбинацию. Это победа огромной важности, без сомнния. Мы просто стараемся играть до самого конца. Хотим полностью выпотрошить все свои моменты не зависимо от того, как складывается игра. Любой гол в этой серии — это важно. Но этот был особенным. У нас не хватало нападающих, поэтому мы старались как можно более строго сыграть в обороне. Знали, что шансы у нас обязательно появятся, просто нужно было ждать. Мы дождались и были вознаграждены. Определённо, это была победа огромной важности. Мы принимаем это. Здорово быть частью такой группы игроков, а участвовать в таком драматичном финале Что могу сказать о действиях Андрея Василевского? Он придаёт нам большое количество уверенности. Мы знаем, что совершим какие-то ошибки, но когда Андрей видит момент броска, то играет очень уверенно. Он словно наш третий защитник. Василевский очень важен для нас», — отметил автор решающей голевой передачи защитник Райан Макдона.

«Я видел, как Макдона накатывается в зону, я посмотрел ему в глаза, мы обменялись взглядами. Он сделал прекрасный поперечный пас. Всё что мне оставалось — попасть в пустые ворота. Он сыграл чертовски классно. Как быть, когда играешь в 9 форвардов? Просто нужно было быть терпеливыми. Действовать дисциплинированно и ждать своего момента», — сказал Никита Кучеров.

«Сегодня у нас прекрасно сыграли форварды, в победе их большая заслуга. А Кучеров был просто невероятен. Он постоянно был на льду, и когда такие вещи делает ваш самый опытный игрок, то это передаётся всем остальным. Так что сегодня все наши форварды продемонстрировали отменную стойкость. В третьем периоде мы «убили» меньшинство три на пять и здесь стоит отметить Василевского. Его игра и действия спецбригады были просто феноменальными», — сказал лидер обороны «молний» Виктор Хедман.

«Что касается травмы Брейдена Пойнта, то у него крепкий характер, это все знают. Для него было тяжело принять, что он не вернулся на лёд. Конечно, это было тяжело и для нас самих. Об игре Никиты Кучерова могу сказать то, что он положил команду себе на спину и тащил её на себе. Нам нужно было дождаться своего следующего гола и Куч это сделал. Надо отдать должное Никите за то, что он смог забить и руководил нами. В конце концов, это было круто. Конечно, мы остались в усечённом составе, всего 9 нападающих, это не могло не беспокоить. Но я горжусь своими парнями. Моё эмоциональное празднование победной шайбы? Думаю, я просто потерял сознание», — признался главный тренер «Тампы» Джон Купер.

«Кучеров может доминировать на льду, просто до безумия. Он может быть таким же, как Сидни Кросби или Коннор Макдэвид. Когда у вас есть такой игрок, то он всех вокруг себя делает лучше. Кучеров — наш парень. Это наш Фил Эспозито. Наш Ги Лефлёр из «Канадиенс», — сказал сам Фил Эспозито, который в первые годы существования «Тампы» работал генеральным менеджером.

«Кучерову не нужно много пространства, чтобы попасть в ворота»

В стане «Айлендерс» настроения, понятное дело, были полярными по сравнению с «Тампой», но «островитяне» не падали духом и отдавали должное соперникам «Форвард соперника Гудроу толкнул нашего Брока Нельсона сразу же после того, как он вернулся на лёд после нарушения со стороны Киллорна. Мне показалось, что Гудроу немного целился в голову. Что касается первого момента с ударом Киллорна, то там арбитры абсолютно правильно разобрались. Нельсон ничего не подозревал, его атаковали со слепой стороны, так что теперь слово за дисциплинарным комитетом лиги. Это поражение — словно маленький выстрел в живот. Мне очень нравилась наша игра за исключением последних 30 секунд. В решающий момент мы немного потерялись в центре своей зоны. Последовала хорошая передача от борта, а Кучерову не нужно много пространства, чтобы попасть в ворота», — признался Барри Тротц.

«Нам очень не понравилось, как сыграл Киллорон. Арбитры сделали правильный выбор. Поступок Гудроу тоже был грязным, но в этом случае судьи пропустили момент. Конечно, для нас это очень тяжёлое поражение. Когда ты так энергично действуешь, то, как правило, побеждаешь», — сказал автор единственного гола «Айлендерс» в этом матче нападающий Мэтт Мартин.

Одним из самых восторженных и эмоциональных высказываний о матче отметился автор Tampa Bay Times Джон Романо. Обозреватель отдал должное своей команде, сравнив нападающих с «битлами».

«Давайте поаплодируем Никите Кучерову за победный гол, но не забудем и Андрея Василевского, который большую часть этого матча нёс команду на своих плечах. И отдадим должное Хедману за то, что он лишил «Айлендерс» импульса своим голом, не дал сопернику развить преимущество. Ну и ещё можно произнести небольшую молитву за Брейдена Пойнта, не забывая девятерых оставшихся форвардов, которые перебегали 12 нападающих соперника. Даже без Стэмкоса, Киллорна и Пойнта команда не сдалась, а ведь это второй, третий и четвёртый бомбардиры команды в нынешнем сезоне! Конечно, мы все любим Ринго Старра, но без трёх других парней «Битлз» не изменили бы мир. А если вы ждали матча, в котором Василевский «украдёт» победу, то вот он. Андрей дал команде шанс в первом периоде, когда она его не заслуживала», — восторженно написал Романо.

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Хоккей , Статьи , Ги Лефлер , Райан Макдона , Джон Купер , Коннор Макдэвид , Джон Романо , Андрей Василевский , Мэтт Мартин , Никита Кучеров , Виктор Хедман
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