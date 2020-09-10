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«Осталась с ребенком на улице пришла ко мне». Адвокат Пашаев — о разводе хоккеиста Радулова и гимнастки Дмитриевой 

Sport24 и ещё 2 2 часа назад
«Осталась с ребенком на улице, пришла ко мне»
Фото: РИА Новости
Адвокат Эльман Пашаев раскрыл обстоятельства бракоразводного процесса гимнастки Дарьи Радуловой и форварда сборной России и клуба «Даллас Старз» Александра Радулова.
«Я защищал гимнастку Дарью Радулову, жену нашего хоккеиста Александра Радулова в бракоразводном процессе. Когда она пришла, у нее не было шансов, у нее был брачный контракт и она не претендовала ни на что, а он хотел забрать ребенка и когда она с ребенком осталась на улице, пришла ко мне и плакала, я ей сказал: «Не бойся, у тебя будет и квартира, и машина, и деньги, я сделаю все.»

И я очень много нулей там отсудил по мировому соглашению, но у нее рубля не брал, потому что где-то 10 процентов моей работы я выполняю бесплатно. Я так сделал, потому что я с ее мужчиной нахожусь в очень хороших отношениях, Александр настолько достойный мужчина, он все делает для обеспечения ребенка, но у них обоих характер страшный, и я пытался сделать все, чтобы они сошлись, но в итоге ничего не получилось», — сказал Пашаев в интервью телеканалу «Москва24».

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Комментарии 10
Хоккей , Прочее , Эльман Пашаев , Александр Радулов , СБОРНАЯ РОССИИ , Москва24
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