КХЛ подтвердила перенос четырех матчей «Йокерита» 

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) перенесла четыре ближайших матча хельсинкского "Йокерита". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе лиги.

Перенесены на более поздний срок домашние матчи клуба против "Северстали" (15 сентября) и "Металлурга" (17 сентября), а также игры в Подольске с "Витязем" (19 сентября) и с ЦСКА в Москве (21 сентября).

Решение обусловлено тем, что игроки клуба попали в контактную группу после того, как стало известно о семи случаях заражения коронавирусом в "Нефтехимике".