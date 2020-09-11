Стоматолог объяснил причину «беззубой» улыбки Овечкина 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
12 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
13:45
Уфа Уфа
Урал
Урал
16:30
Химки Химки
Ахмат
Ахмат
19:00
Сочи Сочи
12 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Эйбар
Эйбар
17:00
Сельта Сельта
Гранада
Гранада
19:30
Атлетик Б Атлетик Б
Кадис
Кадис
22:00
Осасуна Осасуна
12 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
×
Астон Вилла Астон Вилла
Фулхэм
Фулхэм
14:30
Арсенал Арсенал
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
13 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Динамо М
Динамо М
16:30
Рубин Рубин
Ротор
Ротор
19:00
Краснодар Краснодар
ЦСКА
ЦСКА
19:00
Спартак М Спартак М
13 сентября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Барселона
Барселона
×
Эльче Эльче
Алавес
Алавес
15:00
Бетис Бетис
Вальядолид
Вальядолид
17:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
13 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
16:00
Лестер Сити Лестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:30
Эвертон Эвертон
14 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Зенит
Зенит
18:30
Арсенал Арсенал
Ростов
Ростов
20:30
Локомотив М Локомотив М
14 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
20:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
22:15
Челси Челси
18 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Краснодар
Краснодар
20:00
Химки Химки
18 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Хетафе
Хетафе
22:00
Осасуна Осасуна
18 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Бавария
Бавария
21:30
Шальке-04 Шальке-04
19 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Урал
Урал
16:30
Зенит Зенит
Ростов
Ростов
19:00
Ротор Ротор
19 сентября

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
17:00
Эйбар Эйбар
Сельта
Сельта
22:00
Валенсия Валенсия
19 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Штутгарт
Штутгарт
16:30
Фрайбург Фрайбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
16:30
Арминия Арминия
Унион
Унион
16:30
Аугсбург Аугсбург
19 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
14:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
17:00
Фулхэм Фулхэм
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
19:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас

Стоматолог объяснил причину «беззубой» улыбки Овечкина 

News.ru 9 часов назад
Стоматолог объяснил причину «беззубой» улыбки Овечкина
Фото: aleksandrovechkinofficial/instagram.com
Стоматолог-ортопед рассказал о российских звёздах, которые намеренно не пытались устранить проблемы с зубами. В список знаменитостей с «неголливудской» улыбкой попали хоккеист Александр Овечки, певец Шура и актёр Дмитрий Брекоткин.
Как отметил стоматолог Андрей Самсонов, если у звёзд не всё в порядке с улыбкой — это не значит, что они не могут себе позволить коррекцию. По его словам, это всё хайп.
Так, например, певец Шура, ставший популярным в 90-е годы, не вставлял себе передние зубы до 2000-х годов, чтобы не потерять своего сценического образа. По некоторым данным, запрещал это делать его стилист и дизайнер.
Ещё одна знаменитость, которая пользуется своим беззубым образом — актёр Дмитрий Брекоткин. Ещё начиная с КВН, он ходит без переднего зуба-«двойки». Медик предположил, что сейчас артист закрывает чем-то зуб, поскольку, если бы он до сих пор отсутствовал бы, то зубы давно сместились.
Самым знаменитым своей «беззубой улыбкой» является хоккеист Александр Овечкин. Отсутствие зуба стало одной из фишек его образа. Свой передний зуб спортсмен потерял на игре в кубке НХЛ «Вашингтон Кепиталз» в 2007 году. Спустя 10 с лишним лет после потери первого зуба Овечкин лишился и части второго.
Стоматолог добавил, что такой дефект легко подправить с помощью одиночной имплантации. Когда рядом стоящие зубы не покрыты коронками, не лишены нервов, то это единственный способ вернуть утраченный орган в челюстной системе, пишет «ПолитЭксперт».
Ранее NEWS.ru писал, что многие считают гнилые зубы локальной проблемой. Они провоцируют боль, кровотечение, неприятный запах изо рта. На самом деле в организме человека всё взаимосвязано. Врачи рассказали, что стоматологические дефекты являются причиной болезней лор-органов, пищеварительной системы и даже вызывают рак.
Видео дня. По силам ли Медведеву выиграть турнир Большого шлема
News.ru: последние новости
КХЛ подтвердила перенос игр «Йокерита» из-за коронавируса в «Нефтехимике» КХЛ подтвердила перенос игр «Йокерита» из-за коронавируса в «Нефтехимике» «Металлург» обыграл «Амур» в матче КХЛ «Металлург» обыграл «Амур» в матче КХЛ «Барыс» удержал домашнюю победу в поединке с «Куньлунем» в КХЛ «Барыс» удержал домашнюю победу в поединке с «Куньлунем» в КХЛ
Комментарии
Хоккей , Дмитрий Брекоткин , Андрей Самсонов , Александр Овечкин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Плевок всем тем, кто из-за Алины брал билеты»
«Плевок всем тем, кто из-за Алины брал билеты»
Тренер «Вест Бромивича» анонсировал переход Ивановича
Тренер «Вест Бромивича» анонсировал переход Ивановича
Бойца MMA лишили победы вопреки решению судей
Бойца MMA лишили победы вопреки решению судей
Исторический матч: россияне встретятся на US Open
Исторический матч: россияне встретятся на US Open
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
02:45
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
Теннис
Горячее «дерби всея Руси»
00:30
Горячее «дерби всея Руси»
Футбол
Загитова фактически завершила карьеру
04:26
Загитова фактически завершила карьеру
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение