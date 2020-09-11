Стоматолог объяснил причину «беззубой» улыбки Овечкина 

Стоматолог-ортопед рассказал о российских звёздах, которые намеренно не пытались устранить проблемы с зубами. В список знаменитостей с «неголливудской» улыбкой попали хоккеист Александр Овечки, певец Шура и актёр Дмитрий Брекоткин

Как отметил стоматолог Андрей Самсонов , если у звёзд не всё в порядке с улыбкой — это не значит, что они не могут себе позволить коррекцию. По его словам, это всё хайп.

Так, например, певец Шура, ставший популярным в 90-е годы, не вставлял себе передние зубы до 2000-х годов, чтобы не потерять своего сценического образа. По некоторым данным, запрещал это делать его стилист и дизайнер.

Ещё одна знаменитость, которая пользуется своим беззубым образом — актёр Дмитрий Брекоткин. Ещё начиная с КВН, он ходит без переднего зуба-«двойки». Медик предположил, что сейчас артист закрывает чем-то зуб, поскольку, если бы он до сих пор отсутствовал бы, то зубы давно сместились.

Самым знаменитым своей «беззубой улыбкой» является хоккеист Александр Овечкин . Отсутствие зуба стало одной из фишек его образа. Свой передний зуб спортсмен потерял на игре в кубке НХЛ «Вашингтон Кепиталз» в 2007 году. Спустя 10 с лишним лет после потери первого зуба Овечкин лишился и части второго.

Стоматолог добавил, что такой дефект легко подправить с помощью одиночной имплантации. Когда рядом стоящие зубы не покрыты коронками, не лишены нервов, то это единственный способ вернуть утраченный орган в челюстной системе, пишет «ПолитЭксперт».

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