Россиянин вызвал волну ненависти в США

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Третий матч серии плей-офф НХЛ между «Айлендерс» и «Тампой» закончился массовой дракой. Ее спровоцировал русский форвард Никита Кучеров , наотмашь ударивший канадца Жана-Габриэля Пажо клюшкой по ногам, когда тот бежал забивать 5-й гол в ворота клуба из штата Флорида. Со своей миссией Пажо справился, после чего на льду вспыхнула массовая драка, по итогам которой арбитры выписали 50 минут штрафа.

Поступок Кучерова вряд ли смогут оправдать даже его русские фанаты, что уж говорить о североамериканских болельщиках. Sport24 собрал в твиттере их яркие комментарии, которые наполнены ненавистью к поведению россиянина.

«Вау, Кучеров — это кусок человеческого мусора?»

«Будет ли лига пересматривать удар Кучерова?»

«Типичный поступок Кучеров, он делает так не в первый и не в последний раз».

«Кучеров — великий игрок, но мерзавец».

«Департамент безопасности игроков, насколько это приемлемо? Кучерова нужно отстранить! Это просто позор!»

«Кучеров — самый грязный игрок лиги».

«Кучеров — самая грязная суперзвезда в лиге, что за крыса».

«Кучеров может сгнить в сибирском ГУЛАГе».

«Может ли кто-нибудь вырубить Кучерова, пожалуйста».

«Следующая игра выйдет из-под контроля. Кучеров заслуживает быть избитым».

«Кучеров решил ткнуть медведя, я думаю, медведь проснулся».

«Он пытался травмировать его этим ударом. Жалкий поступок от Кучерова».

«Я не знаю, кто такой Кучеров, но эта попытка двойным ударом сзади травмировать игрока недопустима!»

«Дисквалифицируйте Кучерова!»

«Кучеров должен был получить свою голову на блюдечке после этого мерзкого удара!»

«Сегодня я узнала, как фанаты других команд ненавидят Кучерова».