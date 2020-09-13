Пас Радулова помог «Далласу» переиграть «Вегас»

В четвертом матче финального раунда плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас Старз" оказался сильнее "Вегас Голден Найтс".
Встреча прошла в Эдмонтоне на арене "Роджерс Плэйс" при пустых трибунах и завершилась победой номинальных хозяев с минимальным счетом 2:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джо Павелски и Джейми Бенн.
У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил американец Алек Мартинес.
После этой победы "звездные" увеличили отрыв в серии — 3:1.
Ранее сообщалось, что "Сибирь" на своей площадке одержала победу над китайским "Куньлунь Ред Стар".