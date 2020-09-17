Нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину исполнилось 35 лет 

Звёздному российскому форварду «Вашингтона» Александру Овечкину исполнилось 35 лет, но планов у него по-прежнему много.

Сегодня, 17 сентября, российскому капитану клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину исполнилось 35 лет. В свои годы Овечкин является суперзвездой не только отечественного, но и всего мирового хоккея. Однако останавливаться на достигнутом форвард не собирается. У него по-прежнему много планов и амбиций.

Нет сомнений в том, что Александр Овечкин продолжит забрасывать много шайб. Не только для побед своей команды, но и для того, чтобы постараться побить рекорд канадской легенды Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах. Голевой инстинкт у Овечкина в крови. За карьеру Овечкин провёл 1152 матча, набрав 1278 (706+572) очков и заработав показатель полезности «+82». Рекорд Гретцки, к которому стремится россиянин, — 894 гола в регулярках. «Говорил это тысячу раз — я болею за Овечкина так же, как и все остальные. Это здорово для хоккея. Никто не может отобрать то, что я сделал в своей карьере, и очень горжусь этим. Если у Алекса будет шанс побить мой рекорд, то надеюсь, что стану первым, кто сможет пожать ему руку», — заявил сам Уэйн Гретцки. Посмотрим, удастся ли Александру покорить это достижение.

Выиграть Олимпиаду

Для попадания в «Тройной золотой клуб» Александру Овечкину необходима победа на Олимпиаде. Чемпионаты мира и Кубок Стэнли Овечкин уже выигрывал, а вот олимпийского золота у него пока нет. Здесь, конечно, многое будет зависеть от итоговой договорённости между НХЛ и ИИХФ. Очень хочется, чтобы игроки Национальной лиги получили право выступить в Пекине в 2022 году. Для многих, если не для всех, сыграть на Олимпиаде, а уж тем более выиграть её — мечта детства. И уж тем более нельзя лишать возможности выступить на Зимних Играх таких мастеров, как Александр Овечкин. Это просто несправедливо по отношению к великому атлету.

Завоевать десять «Морис Ришаров»

В активе Овечкина уже девять «Морис Ришар Трофи». Это приз, вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. Напомним, что по итогам прошлого сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса, приз вручили двум хоккеистам — форварду «Вашингтона» Александру Овечкину и нападающему «Бостона» Давиду Пастрняку. В активе обоих по 48 заброшенных шайб. Будучи прирождённым снайпером, Овечкин сделает всё, чтобы завоевать 10-й индивидуальный трофей. Почему бы не заполучить его в своё распоряжение уже в следующем сезоне? Все предпосылки к этому есть. Главное, чтобы снова не случилось какого-нибудь форс-мажора.

Выиграть второй Кубок Стэнли

В 2018 году «Вашингтон Кэпиталз» впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли. Это та цель, к которой вся франшиза «Кэпиталз» долго и упорно шла, преодолевая различные преграды. Стремился к титулу и многолетний капитан «столичных» Александр Овечкин. Российский форвард — амбициозный спортсмен, который просто не представлял свою карьеру без главного клубного хоккейного трофея в мире. Но успокаиваться Александр Великий точно не будет. Теперь он хочет повторить успех и постараться выиграть второй Кубок Стэнли. Да, в этом сезоне не получилось, но порох в пороховницах по-прежнему есть. Да и состав у «Вашингтона» пусть и возрастной, но очень мощный.

Подписать новый долгосрочный контракт

Что ещё хочется пожелать Александру Овечкину? Конечно, подписать новый долгосрочный контракт с «Вашингтоном». Ведь без этого второй Кубок Стэнли можно и не выиграть, как и не завоевать десятый «Морис Ришар». Не будем забывать, что в запасе у Александра есть ещё следующий сезон действующего соглашения, но в любом случае лучше перестраховаться и продлить свои отношения со «столичными». В кулуарах уже поговаривают о трёхлетнем контракте на общую сумму в $15 млн Вполне достойный вариант для капитана и лидера клуба. Что касается возраста, то Александр здоров, хорошо готов физически. В этой связи никакого игрового спада со стороны Овечкина ожидать не приходится.