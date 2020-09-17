Нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину исполнилось 35 лет 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
12 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
13:45
Уфа Уфа
Урал
Урал
16:30
Химки Химки
Ахмат
Ахмат
19:00
Сочи Сочи
12 сентября

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Эйбар
Эйбар
17:00
Сельта Сельта
Гранада
Гранада
19:30
Атлетик Б Атлетик Б
Кадис
Кадис
22:00
Осасуна Осасуна
12 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Манчестер Сити
Манчестер Сити
×
Астон Вилла Астон Вилла
Фулхэм
Фулхэм
14:30
Арсенал Арсенал
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
13 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Динамо М
Динамо М
16:30
Рубин Рубин
Ротор
Ротор
19:00
Краснодар Краснодар
ЦСКА
ЦСКА
19:00
Спартак М Спартак М
13 сентября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
×
Хетафе Хетафе
Алавес
Алавес
15:00
Бетис Бетис
Вальядолид
Вальядолид
17:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
13 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
16:00
Лестер Сити Лестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:30
Эвертон Эвертон
14 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Зенит
Зенит
18:30
Арсенал Арсенал
Ростов
Ростов
20:30
Локомотив М Локомотив М
14 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
20:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
22:15
Челси Челси
18 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Краснодар
Краснодар
20:00
Химки Химки
18 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Хетафе
Хетафе
22:00
Осасуна Осасуна
18 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Бавария
Бавария
21:30
Шальке-04 Шальке-04
19 сентября

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Урал
Урал
16:30
Зенит Зенит
Ростов
Ростов
19:00
Ротор Ротор
19 сентября

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
17:00
Эйбар Эйбар
Сельта
Сельта
22:00
Валенсия Валенсия
19 сентября

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Унион
Унион
16:30
Аугсбург Аугсбург
Штутгарт
Штутгарт
16:30
Фрайбург Фрайбург
Вердер
Вердер
16:30
Герта Герта
19 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
14:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
17:00
Фулхэм Фулхэм
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
19:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
20 сентября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Уфа
Уфа
14:00
ЦСКА ЦСКА
Арсенал
Арсенал
14:00
Сочи Сочи
Рубин
Рубин
16:30
Спартак М Спартак М
20 сентября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Севилья
Севилья
×
Эльче Эльче
Уэска
Уэска
17:00
Кадис Кадис
Гранада
Гранада
19:30
Алавес Алавес
20 сентября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
16:30
Майнц Майнц
Вольфсбург
Вольфсбург
19:00
Байер Байер
20 сентября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
14:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
16:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Челси
Челси
18:30
Ливерпуль Ливерпуль
21 сентября

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Динамо М
Динамо М
19:00
Ахмат Ахмат
21 сентября

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
22:00
Вальядолид Вальядолид
21 сентября

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
20:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
22:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
25 сентября

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
21:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф

Нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину исполнилось 35 лет 

Чемпионат.com и ещё 22 16 часов назад
Нападающему «Вашингтона» Александру Овечкину исполнилось 35 лет
Фото: Чемпионат.com
Звёздному российскому форварду «Вашингтона» Александру Овечкину исполнилось 35 лет, но планов у него по-прежнему много.
Сегодня, 17 сентября, российскому капитану клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину исполнилось 35 лет. В свои годы Овечкин является суперзвездой не только отечественного, но и всего мирового хоккея. Однако останавливаться на достигнутом форвард не собирается. У него по-прежнему много планов и амбиций.
Побить вечный рекорд Уэйна Гретцки
Нет сомнений в том, что Александр Овечкин продолжит забрасывать много шайб. Не только для побед своей команды, но и для того, чтобы постараться побить рекорд канадской легенды Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах. Голевой инстинкт у Овечкина в крови. За карьеру Овечкин провёл 1152 матча, набрав 1278 (706+572) очков и заработав показатель полезности «+82». Рекорд Гретцки, к которому стремится россиянин, — 894 гола в регулярках. «Говорил это тысячу раз — я болею за Овечкина так же, как и все остальные. Это здорово для хоккея. Никто не может отобрать то, что я сделал в своей карьере, и очень горжусь этим. Если у Алекса будет шанс побить мой рекорд, то надеюсь, что стану первым, кто сможет пожать ему руку», — заявил сам Уэйн Гретцки. Посмотрим, удастся ли Александру покорить это достижение.
Выиграть Олимпиаду
Для попадания в «Тройной золотой клуб» Александру Овечкину необходима победа на Олимпиаде. Чемпионаты мира и Кубок Стэнли Овечкин уже выигрывал, а вот олимпийского золота у него пока нет. Здесь, конечно, многое будет зависеть от итоговой договорённости между НХЛ и ИИХФ. Очень хочется, чтобы игроки Национальной лиги получили право выступить в Пекине в 2022 году. Для многих, если не для всех, сыграть на Олимпиаде, а уж тем более выиграть её — мечта детства. И уж тем более нельзя лишать возможности выступить на Зимних Играх таких мастеров, как Александр Овечкин. Это просто несправедливо по отношению к великому атлету.
Завоевать десять «Морис Ришаров»
В активе Овечкина уже девять «Морис Ришар Трофи». Это приз, вручаемый лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. Напомним, что по итогам прошлого сезона, который был прерван из-за пандемии коронавируса, приз вручили двум хоккеистам — форварду «Вашингтона» Александру Овечкину и нападающему «Бостона» Давиду Пастрняку. В активе обоих по 48 заброшенных шайб. Будучи прирождённым снайпером, Овечкин сделает всё, чтобы завоевать 10-й индивидуальный трофей. Почему бы не заполучить его в своё распоряжение уже в следующем сезоне? Все предпосылки к этому есть. Главное, чтобы снова не случилось какого-нибудь форс-мажора.
Выиграть второй Кубок Стэнли
В 2018 году «Вашингтон Кэпиталз» впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли. Это та цель, к которой вся франшиза «Кэпиталз» долго и упорно шла, преодолевая различные преграды. Стремился к титулу и многолетний капитан «столичных» Александр Овечкин. Российский форвард — амбициозный спортсмен, который просто не представлял свою карьеру без главного клубного хоккейного трофея в мире. Но успокаиваться Александр Великий точно не будет. Теперь он хочет повторить успех и постараться выиграть второй Кубок Стэнли. Да, в этом сезоне не получилось, но порох в пороховницах по-прежнему есть. Да и состав у «Вашингтона» пусть и возрастной, но очень мощный.
Подписать новый долгосрочный контракт
Что ещё хочется пожелать Александру Овечкину? Конечно, подписать новый долгосрочный контракт с «Вашингтоном». Ведь без этого второй Кубок Стэнли можно и не выиграть, как и не завоевать десятый «Морис Ришар». Не будем забывать, что в запасе у Александра есть ещё следующий сезон действующего соглашения, но в любом случае лучше перестраховаться и продлить свои отношения со «столичными». В кулуарах уже поговаривают о трёхлетнем контракте на общую сумму в $15 млн Вполне достойный вариант для капитана и лидера клуба. Что касается возраста, то Александр здоров, хорошо готов физически. В этой связи никакого игрового спада со стороны Овечкина ожидать не приходится.
Видео дня. Пять лучших голов 1-го тура Английской Премьер-лиги
Чемпионат.com: последние новости
Фастовский: аренда – это путь в никуда. Она не даёт никакой помощи для клубов Фастовский: аренда – это путь в никуда. Она не даёт никакой помощи для клубов Три гола за 27 секунд! Кучеров успел отдать гениальный пас на партнёра Три гола за 27 секунд! Кучеров успел отдать гениальный пас на партнёра Гол Капустина в овертайме принёс «Северстали» победу в матче с «Торпедо» Гол Капустина в овертайме принёс «Северстали» победу в матче с «Торпедо»
Комментарии 1
Хоккей , Уэйн Гретцки , Александр Овечкин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«#### себя фаллоимитатором. И я с ним это сделал»
«#### себя фаллоимитатором. И я с ним это сделал»
«Друзья, я не проститутка, я просто хочу любви»
«Друзья, я не проститутка, я просто хочу любви»
Выгнанную борцом со свадьбы невесту оправдали
Выгнанную борцом со свадьбы невесту оправдали
Париж охватили массовые беспорядки
Париж охватили массовые беспорядки
Новости партнеров
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
00:32
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
Фигурное катание
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
02:45
Российская теннисистка оголилась в Сети и поплатилась
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение